ARTICLE STJ Julga Crédito De PIS/Cofins Sobre ICMS-ST Pelo Substituído Tributário KL Koury Lopes Advogados More Contributor Os contribuintes defendem que o ICMS-ST integra o valor de aquisição das mercadorias adquiridas pelo substituído tributário para revenda ou insumo Este alerta pode ser de especial interesse para empresas...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.