ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Este alerta pode ser de especial interesse para empresas que tiveram créditos tributários reconhecidos judicialmente, impactando o momento em que tais créditos deverão ser submetidos à tributação federal.

Quando será o julgamento?

12 de março de 2024 (terça-feira).

O que será julgado?

Discussão sobre o momento no qual créditos tributários reconhecidos por decisão judicial devem ser registrados (disponibilidade jurídica e econômica de renda – acréscimo patrimonial), para fins de tributação pelo IRPJ e pela CSLL.

Qual Tribunal vai julgar?

2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O que os contribuintes defendem?

Os contribuintes defendem que o IRPJ e a CSLL somente podem incidir no momento da homologação definitiva da compensação realizada, pois só então ocorreu a efetiva disponibilidade jurídica e/ou econômica da renda, com a confirmação do direito de usar o crédito. Em contrapartida, a Fazenda Nacional defende que isso ocorre no momento do deferimento da habilitação do crédito, antes, portanto, da homologação da compensação.

O que aconteceu até agora?

Após acórdão favorável aos contribuintes proferido pelo Tribunal de origem, o caso foi pautado para julgamento pela 2ª Turma do STJ, com previsão para ocorrer em 22 de fevereiro de 2024.

Até quando é recomendado ajuizar ações?

O tema não foi selecionado para julgamento como recurso repetitivo, com aplicação a todos os casos sobre a matéria. De todo modo, esse será um importante precedente do STJ sobre o tema, que ainda não possui pacificação de entendimento nessa matéria, sendo importante avaliar a conveniência de ajuizar ação para discutir o tema antes da habilitação de tais créditos ou de seu registro contábil.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.