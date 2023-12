ARTICLE

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Sessões de 04.12.2023 a 08.12.2023.

Administrativo

ADI 7331 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face dos incisos I e II do parágrafo 2º do art. 17 da Lei das Estatais (Lei n.º 13.303/2016), nas partes em que vedam a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria das empresas estatais (i) de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e (ii) de pessoa que atuou, nos últimos 36 meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral.

Anticorrupção e Compliance

TC 006.716/2020-2 (TCU): representação para analisar possíveis fraudes praticadas em licitações do Comperj, relacionadas às obras de construção e montagem das Unidades de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC), Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) e Unidade de Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT), todas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Energia e Infraestrutura

TC 027.028/2018-6 (TCU): pedido de reexame contra acórdão que expediu ciências e recomendações no âmbito de acompanhamento para analisar o processo de tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba/SC.

pedido de reexame contra acórdão que expediu ciências e recomendações no âmbito de acompanhamento para analisar o processo de tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba/SC. TC 006.253/2023-7 (TCU): solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas em contratos de energia de reserva (CER).

solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas em contratos de energia de reserva (CER). TC 039.055/2018-3 (TCU): auditoria em contrato celebrado para a realização das obras de engenharia da Fase I-B do contrato de concessão do aeroporto de Guarulhos/SP.

auditoria em contrato celebrado para a realização das obras de engenharia da Fase I-B do contrato de concessão do aeroporto de Guarulhos/SP. TC 000.855/2023-5 (TCU): solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas no processo de devolução do trecho ferroviário Presidente Prudente/SP – Presidente Epitácio/SP e respectivo cálculo de indenização.

solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas no processo de devolução do trecho ferroviário Presidente Prudente/SP – Presidente Epitácio/SP e respectivo cálculo de indenização. TC 022.227/2023-7 (TCU): acompanhamento da prorrogação antecipada de contrato para exploração, por meio de arrendamento, de área destinada a terminal de contêineres no Porto de Santos/SP, cumulada com a expansão do terminal.

acompanhamento da prorrogação antecipada de contrato para exploração, por meio de arrendamento, de área destinada a terminal de contêineres no Porto de Santos/SP, cumulada com a expansão do terminal. TC 006.591/2023-0 (TCU): acompanhamento com o objetivo de avaliar as diretrizes, regras e regulamentos em elaboração no âmbito do processo de delegação das concessões de distribuição de energia elétrica não alcançadas pelo art. 7º da Lei 12.783/2013.

Tributário e Financeiro

ADPF 1004 (STF): arguição de descumprimento de preceito fundamental tendo por objeto autuações do Fisco paulista e decisões do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (TIT) que invalidaram créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias oriundas do Estado do Amazonas, contempladas com incentivos fiscais decorrentes do regime da Zona Franca de Manaus.

