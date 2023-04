O KLA é destaque no Chambers Brazil Contentious 2023 na categoria Tax Litigation: Highly Regarded, no ciclo de ranking divulgado nesta terça-feira (28). Além de o escritório receber a condecoração na categoria, dois de nossos advogados foram destacados como Up and Coming: Álvaro Lucasechi e Felipe Omori.

Veja o que clientes consultados pelo Chambers falaram sobre a atuação do time Tributário do KLA e sobre os dois sócios, especificamente:

“They have very good knowledge and capability to deal with Brazilian taxes. They always provide in-depth analysis based on law, doctrine and jurisprudence”

“Álvaro is a professional who stands out and is extremely capable in indirect taxes, which is a complex area in Brazil”

“Felipe is quite practical. He inspires trustworthiness in relation to the law and the technical points considered”