Os sócios de Direito Tributário, Henrique Lopes e Juliana Nunes, e o advogado da área, Jefferson Souza, participaram do "Tax: Private Company Acquisitions (Brazil)", publicado pelo Practical Law, da Thomson Reuters.

O documento discute as questões da legislação tributária brasileira a serem consideradas ao adquirir uma empresa privada ou um negócio no Brasil. Além disso, também considera os impostos a pagar sobre uma venda de ações ou ativos, reduções de impostos disponíveis, diferimentos e isenções, custos potenciais de impostos de grupo, questões fiscais relacionadas a dividendos internacionais, juros e outros pagamentos e a tributação de pagamentos de garantias e indenizações.

Para ler o documento completo, clique aqui.

*Reproduced from Practical Law with the permission of the publishers. For further information, visit practicallaw.com

