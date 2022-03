ARTICLE

O voto do relator, Ministro Nunes Marques, que foi acompanhado pela maioria, expôs o entendimento de que é razoável esperar o deslinde final do processo administrativo antes de se encaminhar a representação para fins penais. Em seu entendimento, o relator afirmou que aguardar o fim do procedimento assegura ao contribuinte o direito a ampla defesa e ao contraditório, bem como representa cautela com a aplicação da medida penal, evitando o uso indevido da persecução criminal por fato pendente de resolução definitiva na esfera administrativa.

