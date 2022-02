ARTICLE

LEGISLAÇÃO

Resolução CGSN nº 164/2022: Prorrogação do prazo de regularização no Simples Nacional.

Em 24/01/2022, foi publicada a Resolução CGSN nº 164/2022, que alterou a Resolução CGSN nº 140/2018 e prorrogou o prazo até 31/03/2022 para regularização de pendências relativas a débitos impeditivos à adesão ao Simples Nacional. Contudo, importante destacar que o prazo de adesão se encerrou em 31/01/2022.

Instrução Normativa RFB nº 2.063/2022: Parcelamento de débitos tributários perante a Receita Federal.

Em 31/01/2022, foi publicada Instrução Normativa RFB nº 2.063/2022 dispondo sobre o parcelamento de débitos, de qualquer natureza ou valor, administrados pela Receita Federal em até 60 prestações mensais e sucessivas. A norma também disciplina o parcelamento dos débitos tributários devidos por contribuintes em recuperação judicial em até 120 prestações mensais e sucessivas.

PROGRAMAS ESPECIAIS DE PARCELAMENTO – ÂMBITO ESTADUAL

Realizamos um compilado de Programas Especiais de Parcelamento, em âmbito estadual, que possuem o prazo de adesão aberto até o momento:

SANTA CATARINA: PREFIS 2021 com adesão até 25/02/2022.

A Lei nº 18.241/2021 prorrogou o prazo para adesão ao Programa Catarinense de Recuperação Fiscal ("PREFIS") até 25/02/2022. Poderão ser incluídos no PREFIS os débitos de ICMS e ITCMD, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31/05/2021. Em caso de pagamento à vista, a redução de multa e juros é de 90%, enquanto em caso de parcelamento as reduções variam de 30% a 80%. O prazo para parcelamento é de até 60 meses.

MATO GROSSO: REFIS Extraordinário ICMS com adesão até 30/06/2022.

O Decreto nº 1.225/2021 alterou o Decreto nº 905/2021 que regulamenta o Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos Tributários do Estado de Mato Grosso ("Programa REFIS/Extraordinário"), permitindo a adesão até 30/06/2022. Poderão ser incluídos os débitos de ICM/ICMS vencidos até 31/12/2020, sendo permitido o parcelamento em até 60 vezes, com reduções de multas e juros que variam de 60% a 95% a depender da forma de pagamento. Em caso de débitos relativos a penalidades por descumprimento de obrigações acessórias, as reduções variam de 65% a 90% e o parcelamento é permitido em até 12 vezes.

DISTRITO FEDERAL: REFIS-DF 2021 com adesão até 31/03/2022.

Em 07/01/2022, foi publicado o Decreto nº 42.902/2022 que regulamenta o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal ("REFIS/ DF 2021") instituído pela Lei Complementar nº 966/2021, com possibilidade de adesão até 31/03/2022. Poderão ser incluídos os débitos de ICM/ICMS, Regime Tributário Simplificado do Distrito Federal ("Simples Candango"), ISS, IPTU, IPVA, ITBI, ITCD, Taxa de Limpeza Pública ("TLP"), bem como débitos de natureza tributária e não tributária devidos ao Distrito Federal e às suas autarquias, fundações e entidades equiparadas, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31/12/2020, e será permitido o parcelamento em até 120 vezes, com reduções de multas e juros que variam de 50% a 95% a depender da forma de pagamento.

ALAGOAS: PROFIS 2022 com adesão até 29/04/2022.

Em 17/01/2022, foi publicada a Instrução Normativa SEF nº 01/2022, a qual prorrogou o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal ("PROFIS 2022") até 29/04/2022. Poderão ser incluídos os débitos de ICM/ICMS, cujo fato gerador tenha ocorrido em até 30/04/2021, sendo permitido o parcelamento em até 60 vezes, com reduções de multas e juros que variam de 60% a 95%, a depender da forma de pagamento. Em relação a débitos decorrentes de multa por descumprimento de obrigação acessória do ICMS, só é permitido o pagamento à vista, com redução de 90% do seu valor e dos demais acréscimos legais incidentes.

