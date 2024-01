ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

A obrigação está prevista no contexto da regulamentação de pedidos de inclusão de propostas pelos acionistas no boletim de voto a distância. Caso dada companhia não observe o referido prazo, o marco a se considerar para a contagem do prazo de solicitação, pelos acionistas, para inclusão de candidatos ao seu Conselho de Administração e ao seu Conselho Fiscal no boletim de voto a distância, será então a data em que houver sido realizada a AGO do exercício anterior.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from Brazil

CVM Publishes Guidelines On The Integration Of ESG Factors Into Suitability Procedures Tauil & Chequer Ontem (26/12), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou o Ofício Circular Conjunto nº 1/2023/CVM/SIN/SMI (Ofício), direcionado...

Reforma a la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Fondos de Inversión Greenberg Traurig, LLP Como parte de una amplia serie de reformas en distintos ámbitos y después de un largo proceso legislativo, el 28 de diciembre de 2023, finalmente se publicó...

The Pros And Cons Of Hiring Through An Employer Of Record (EOR) In Panama Biz Latin Hub Group Employers of Record (EORs) offer a solution to companies looking to expand their operations in Panama, without the need to establish a local entity. In this article, we'll take a closer look at the advantages...

How To Open A Corporate / Company Bank Account In Panama: 3 Simple Steps Biz Latin Hub Group Being one of the fastest growing economies in Latin America, Panama provides the perfect mixture of conditions for an investor to the advantage of.

Different Types Of Companies In Panama Biz Latin Hub Group Panama, despite being one of the smallest countries in Latin America, presents a plethora of opportunities and benefits for companies. Indeed, these benefits vary depending on the different...