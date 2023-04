As reuniões ou assembleias gerais anuais devem ocorrer nos 4 meses seguintes ao término do exercício social. No Brasil, o término do exercício social costuma coincidir com o término do ano civil e, portanto, as reuniões ou assembleias gerais ordinárias geralmente devem ocorrer até 30 de abril de cada ano.

A legislação brasileira determina que, anualmente, os sócios/acionistas das sociedades empresárias devem se reunir para tomar as contas da administração, deliberar sobre as demonstrações financeiras, bem como definir a destinação dos resultados do exercício social, e, se for o caso, eleger administradores e membros do conselho fiscal.

No caso das sociedades limitadas, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado econômico devem ser disponibilizados aos sócios não administradores antes da realização da reunião anual. As deliberações tomadas em referida reunião devem constar em ata a ser registrada perante a Junta Comercial competente.

Em 25 de novembro de 2022 o Ministério da Economia publicou o Ofício Circular SEI nº 4742/2022/ME, em linha com decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, orientando todas as Juntas Comerciais no sentido de que as publicações das demonstrações financeiras das sociedades limitadas de grande porte em Diário Oficial e jornais de grande circulação passaram a ser meramente facultativas, não podendo ser objeto de exigência, tornando assim o procedimento mais célere e menos custoso. Nos termos da Lei nº 11.638/07, são classificadas como sociedades limitadas de grande porte aquelas que apresentaram, no exercício social anterior, ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 milhões.

Ainda neste aspecto, para as sociedades com sede no Estado de São Paulo, a Deliberação 02/2015 da Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), que obrigava a publicação das demonstrações financeiras das sociedades limitadas de grande porte ou a apresentação de declaração de não enquadramento das sociedades limitadas como de grande porte, foi revogada pela Deliberação 01/2022 da JUCESP e, apesar da suspensão dos seus efeitos por deliberação posterior, a JUCESP não tem exigido referida declaração até o momento.