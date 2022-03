ARTICLE

Vale ressaltar que a criação do CR não substitui o certificado de recebíveis do agronegócio (" CRA ") e o certificado de recebíveis imobiliários (" CRI "), sendo voltado para todos os demais setores da economia, inclusive saúde, educação, telecomunicações, infraestrutura e saneamento. Desta forma, empresas de outros setores, que não agronegócio e imobiliário, e que antes contavam apenas com estruturas caras e complexas para securitizar seus recebíveis, como os fundos de investimentos em direitos creditórios (" FIDC "), passam também a contar com a securitização de seus créditos através dos CR.

A LRS será útil especialmente para grandes riscos, quando há muitos sinistros ocorrendo ao mesmo tempo, como é o caso de guerras e enchentes. Observa-se no mercado que as seguradoras encontram dificuldades para manter esses riscos em seus balanços. Com a LRS, passa a ser possível reduzir a necessidade de capital no balanço de seguradoras e resseguradoras.

