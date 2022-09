A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou ontem, 1º de setembro de 2022, a Resolução CVM n.º 166 (Resolução CVM n.º 166), que faculta às companhias que tenham auferido receita bruta anual inferior a R$ 500.000.000,00 realizar, por meio dos sistemas Empresas.Net ou Fundos.Net, as publicações ordenadas pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. A Resolução CVM n.º 166 é a primeira regulamentação decorrente do chamado Marco Legal das Startups e possibilitará a redução dos custos regulatórios paras as companhias de menor porte, incluindo securitizadoras.

A Resolução CVM n.º 166 entrará em vigor em 3 de outubro de 2022.

Para mais informações, consulte a resolução na íntegra.

Visit us at Tauil & Chequer

Founded in 2001, Tauil & Chequer Advogados is a full service law firm with approximately 90 lawyers and offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Vitória. T&C represents local and international businesses on their domestic and cross-border activities and offers clients the full range of legal services including: corporate and M&A; debt and equity capital markets; banking and finance; employment and benefits; environmental; intellectual property; litigation and dispute resolution; restructuring, bankruptcy and insolvency; tax; and real estate. The firm has a particularly strong and longstanding presence in the energy, oil and gas and infrastructure industries as well as with pension and investment funds. In December 2009, T&C entered into an agreement to operate in association with Mayer Brown LLP and become "Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP."

© Copyright 2020. Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. All rights reserved.

This article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.