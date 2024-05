ARTICLE Regularização fundiária é tema de artigo de sócia do Imobiliário no JOTA KL Koury Lopes Advogados More Contributor Artigo publicado em portal explica como o "narcodesmatamento" pode gerar danos sociais profundos, e que sua origem está na irregularidade fundiária

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.