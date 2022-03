O avanço tecnológico trouxe à tona novamente o metaverso, termo que surgiu na década de 1980 da literatura cyberpunk, e que ganhou força com os videogames ao passar dos anos.

De acordo com um estudo divulgado pelo jornal Valor Econômico, escritórios de advocacia começaram a receber demandas sobre o tema. No caso do KLA, a nossa advogada da área de Proteção de Dados e Propriedade Intelectual, Ana Carolina Cesar, participou da matéria e afirmou receber consultas sobre aspectos de propriedade intelectual e o ambiente virtual de games.

"O direito, como sistema de normas para regular as relações e condutas humanas, acompanha o desenvolvimento das relações envolvendo o ambiente digital, incluindo o metaverso. A necessidade de resposta às demandas dos clientes, a fim de resguardar direitos e mitigar riscos em suas relações, fará com que escritórios de advocacia se preparem para lidar com os recentes desafios e atuarem diretamente no metaverso. Acompanhando a tendência, o KLA Advogados tem se empenhado em discutir o tema de forma estruturada, inclusive em seu planejamento estratégico e em grupos multidisciplinares. Neste momento, as consultas recebidas pelo escritório envolvem aspectos de propriedade intelectual e o ambiente virtual de games. Certamente as discussões já começaram a ganhar força e envolverão diversos aspectos relacionados à privacidade, proteção de dados, segurança da informação, propriedade intelectual, direito real e demais áreas tradicionais do direito", explicou Ana Carolina Cesar.

Para conferir a matéria completa (somente para assinantes), clique aqui.

