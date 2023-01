ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

L'office brésilien des brevets a adopté un assouplissement des formalités demandées lors d'une inscription de transfert de brevets. Le principal changement concerne l'acceptation des signatures électroniques. De même, il n'est plus exigé de faire notarier et apostiller les actes de cession comme cela était requis jusqu'à présent. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la section 1 du révisé 2713 en date du 3 janvier 2023 (texte en portugais).

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from Brazil

New Rules For The Registration And Annotation Of Contracts With The BPTO Venturini IP Removal of mandatory notarization and apostille/legalization of foreign signatures and acceptance of digital signatures without ICP-Brasil certificate.

Chile's Accession To The Protocol Adds To The List Of Countries In The Americas That Belong To The Madrid System For The International Registration Of Trademarks Elzaburu On April 4, 2022, the Government of Chile deposited its instrument of accession to the Madrid Protocol, providing trademark owners with the opportunity to expand protection...

New BPTO Rules For Contracts Tauil & Chequer In other words, with this change, the know-how may return to the licensor at the end of the contract.

Declarations Of Use: New Requirement To Keep Trademarks In Force OLIVARES Anew requirement to keep trademarks in force has been raised as a result of an amendment to the previous Mexican Industrial Property Law, which is sustained in the provisions...

Trademarks Comparative Guide Hallem Advogados Trademarks Comparative Guide for the jurisdiction of Brazil, check out our comparative guides section to compare across multiple countries