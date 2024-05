Inteligência Artificial Será Discutida Por Especialistas Do Mercado No KLA

Mesa-redonda no dia 15 de maio tem participação confirmada da Global DPO do QuintoAndar, Deborah Siqueira de Oliveira; saiba como se inscrever no evento presencial.

Os times de Proteção de Dados, Propriedade Intelectual e Tecnologia do KLA realizarão no dia 15 de maio (quarta-feira) o evento"Inteligência Artificial: Regulação e Perspectivas de Mercado". A mesa-redonda já tem a participação confirmada de Deborah Siqueira de Oliveira, do Grupo QuintoAndar.

O encontro abordará as percepções de mercado, experiências de empresas e a regulamentação da inteligência artificial (IA) no Brasil. O evento será conduzido pela head das áreas de Proteção de Dados e Propriedade Intelectual do KLA, Ana Carolina Cesar, ao lado da sócia da área de Media & Entretenimento, Societário & M&A, Melissa Kanô.

Deborah Siqueira de Oliveirafalará de sua experiência como Global DPO (Data Protection Officer) e Head de Privacidade, Propriedade Intelectual e Ética em Inteligência Artificial do Grupo QuintoAndar, elencando as medidas adotadas pela companhia para a governança de IA. Mestranda em Privacidade, Cibersegurança e Gestão de Dados, Deborah é professora dos temas em instituições como o LEC – Legal, Ethics & Compliance.

O encontro no KLA também abordará o EU AI Act, o primeiro regulamento sobre inteligência artificial na União Europeia, e o PL do Marco Legal de IA no Brasil (Projeto de Lei 2.338/2023, que está tramitando no Senado).

Os participantes ainda discutirão o uso de Inteligência Artificial nas organizações privadas, como análise jurídica de riscos para o desenvolvimento e implementação de IA, mapeamento de soluções internas e análise das licenças de soluções de IA — que são alguns dos serviços prestados pelo KLA a seus clientes.

O evento no dia 15 de maio será presencial, com início às 18h30, e ao final seguirá com um happy hour.

Para participar do evento, por favor inscreva-se por e-mail (clique aqui) informando seu nome completo, e-mail corporativo e empresa onde trabalha. Vagas limitadas.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.