ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) publicou a Resolução n.º 85, de 18 de agosto de 2022 (Resolução n° 85/2022), para tratar da elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e do procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de arrendamento de áreas e instalações portuárias nos portos organizados. A resolução, que entrou em vigor no dia 1° de setembro de 2022, é mais um esforço da agência de atualização e simplificação regulatória.

O principal mérito do normativo é o de consolidar as antigas resoluções da ANTAQ sobre o tema (até então esparsas) e incorporar novas práticas para atender a determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) e a normas do Ministério da Infraestrutura (em especial, a Portaria n.º 530/2019).

Em atendimento ao TCU, as normas anteriores da agência foram alteradas para que: (i) fosse revogada a possibilidade de conversão do pagamento de indenização à arrendatária em extensão do prazo de vigência do contrato de arrendamento; e (ii) a nova resolução permita a extensão do prazo de vigência máximo originalmente previsto para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, caso reste comprovado que a realização de nova licitação não se mostre como a opção mais vantajosa. Para ambas as modificações, a justificativa apresentada foi a de que o Decreto n.º 8.033/2013 teria permitido prorrogações sucessivas em caso de proposição de novos investimentos1.

Já com relação à Portaria n.º 530/2019, do Ministério da Infraestrutura, as alterações promovidas nas normas anteriores incluíram, entre outras: (i) introdução de dispositivo referente às atribuições da ANTAQ e do interessado no processo administrativo de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro, conforme já previsto na Portaria n.º 530/20192; e (ii) definição do prazo máximo para a solicitação do reequilíbrio em cinco anos contados do evento desequilibrante, ao invés de dois anos3.

De acordo com a Portaria n.º 530/2019, do Ministério da Infraestrutura, a ANTAQ é competente para analisar e aprovar EVTEA e decidir sobre pretensão de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contrato de arrendamento, submetendo o pleito ao Ministério da Infraestrutura.

Abaixo, sintetizamos os principais pontos da resolução consolidada:

Projetos de arrendamento e elaboração de EVTEA

O arrendamento das áreas e instalações portuárias deve sempre ser precedido da elaboração de EVTEA, para fins de avaliação do empreendimento e balizamento do processo licitatório (art. 3º). O conteúdo mínimo desse estudo inclui: (i) análise econômico-financeira do empreendimento, com objetivo de atestar sua viabilidade; (ii) valor do contrato de arrendamento; (iii) análise da viabilidade técnica; (iv) análise da viabilidade ambiental; (v) descrição de estrutura operacional proposta; (vi) desenhos esquemáticos representando a estrutura operacional e memorial descritivo das áreas e instalações a serem arrendadas; (vii) projeção do fluxo de carga e/ou passageiros representativos das expectativas de demanda; (viii) investimentos necessários; (ix) custos estimados para operação portuária; e (x) estimativa de preços e tarifas.

O projeto de arrendamento de áreas e instalações portuárias deve observar o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto (PDZ) e as diretrizes da Lei n.º 12.815, de 5 de junho de 2013 (Lei dos Portos), além de apresentar três cenários distintos referentes a mudanças na política econômica, sazonalidades e outros fatores exógenos relevantes: conservador (pessimista), intermediário-base (provável) e otimista.

O prazo do contrato de arrendamento deve ser suficiente para amortizar os investimentos feitos pelo arrendatário, respeitado o prazo máximo de 35 anos previsto pelo Decreto n.º 8.033/2013 e admitida a revisão do cronograma de investimentos em caso de evento superveniente para melhor adequação ao interesse público.

Com relação à versão simplificada do EVTEA, aplicável a contratos com prazo de vigência de, no máximo, 10 anos, a Resolução n.º 85/2022 exige como conteúdo mínimo: (i) análise da viabilidade técnica; (ii) estimativa de preços dos serviços previstos para o projeto, bem como os parâmetros adotados; (iii) estimativa das receitas máximas; (iv) valor de remuneração do arrendamento exclusivamente em parcela fixa mensal; (v) estimativa dos investimentos necessários para atingir a capacidade dinâmica de movimentação esperada para o projeto; (vi) análise de viabilidade ambiental; e (vii) indicação dos responsáveis e respectivas assinaturas.

No caso de contratos celebrados com base nos estudos simplificados, é vedada a unificação contratual ou operacional de terminais portuários, e a dimensão inicial da área e das instalações portuárias só pode ser alterada em até 25%. Nesses contratos, o arrendatário não tem direito à indenização pelos investimentos não amortizados dentro do prazo de vigência, embora possa ser recompensado no caso de alienação dos bens decorrentes de seus investimentos.

Reequilíbrio dos contratos de arrendamento

A arrendatária e o Poder Concedente têm prazo máximo de cinco anos, contados da materialização do risco ou do início da sua ocorrência, para solicitar a revisão do contrato de arrendamento para fins de recomposição de seu equilíbrio econômico-financeiro. O pleito deverá ser instruído com: (i) relatório técnico ou laudo pericial que demonstre os eventos pretéritos que possam ter resultado no desequilíbrio do contrato; (ii) documentos relativos à autorização preliminar de alterações contratuais passíveis de serem incorporadas nos contratos; e (iii) EVTEA, com a indicação do impacto econômico-financeiro resultante dos eventos informados.

O reequilíbrio deve ser promovido de modo a neutralizar o Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo de caixa marginal (real ou projetado) dos impactos gerados pelo evento desequilibrante. Caso o contrato de arrendamento seja silente sobre os dispêndios e receitas marginais e a taxa de desconto, caberá à ANTAQ defini-los por meio de estudos e critérios de mercado, devendo ser fixada uma data-base de referência da precificação dos estudos.

A ANTAQ deve concluir o processo de revisão no prazo máximo de 180 dias, contados a partir da data de protocolo do pedido, desde que a documentação apresentada esteja completa e adequada para continuidade da instrução técnica. Esse prazo pode ser prorrogado, uma única vez e por igual período, por qualquer parte interessada, desde que devidamente justificado.

A íntegra da Resolução ANTAQ n.º 85/2022 está disponível neste link. Para informações adicionais sobre a Resolução e reequilíbrio de contratos de arrendamento, entre em contato com o nosso sócio de Infraestrutura e Direito Público, Bruno Werneck.

Notas:

1 Art. 14, § 4º, da Resolução n.º 85/2022.

2 Art. 18 da Resolução n.º 85/2022.

3 Art. 9º, § 1º, da Resolução n.º 85/2022.

Visit us at Tauil & Chequer

Founded in 2001, Tauil & Chequer Advogados is a full service law firm with approximately 90 lawyers and offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Vitória. T&C represents local and international businesses on their domestic and cross-border activities and offers clients the full range of legal services including: corporate and M&A; debt and equity capital markets; banking and finance; employment and benefits; environmental; intellectual property; litigation and dispute resolution; restructuring, bankruptcy and insolvency; tax; and real estate. The firm has a particularly strong and longstanding presence in the energy, oil and gas and infrastructure industries as well as with pension and investment funds. In December 2009, T&C entered into an agreement to operate in association with Mayer Brown LLP and become "Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP."

© Copyright 2020. Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. All rights reserved.

This article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.