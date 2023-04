ARTICLE

Brazil: A OIT 169 E A Participação Social No Contexto Do ESG

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Pensando no Dia dos Povos Indígenas, celebrado no dia 19/04, vale comentar a respeito da participação dos povos originários sob o prisma do eixo social do ESG. Quem lida com empreendimentos ou atividades que geram impactos nessas comunidades já conhece o tema de longa data, uma vez que o licenciamento ambiental deve incorporar o seu consentimento livre, prévio e informado para concessão da licença.

Porém, no contexto ESG, a participação de grupos minoritários deve ser vista para além de uma formalidade a ser atendida para obtenção da licença ambiental e incorporada ao propósito da empresa e sua forma de fazer negócios, para os quais o relacionamento com a comunidade diretamente impactada é relevante em termos de licença social, justiça ambiental, imagem e reputação.

Um dos principais instrumentos que disciplinam o tema é a Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho ("OIT"), de 1989. Ela foi incorporada ao Direito brasileiro em 2004, pelo Decreto Federal n.º 8.772 e segue atual e relevante para todas as discussões envolvendo o eixo social do ESG. Isto porque, em resumo, a Convenção diz respeito à consulta e à participação dos povos originários e ao dever do Estado de assegurá-las.

Existe um debate sobre a natureza da participação dos povos originários no processo de licenciamento ambiental, se seria de fato necessário um "consentimento", ou seja, se é imprescindível a concordância da comunidade para instalação da atividade ou empreendimento, ou se bastaria uma "consulta", que não vinculasse a decisão da comunidade à sua implementação. A discussão sobre interpretação sistemática da legislação ainda existe no plano estritamente jurídico, mas do ponto de vista do ESG, é um ponto superado: instalar um empreendimento ou atividade sem debatê-lo com a comunidade impactada, especialmente povos originários, não é uma prática recomendada e, para além dos riscos reputacionais, pode tornar a empresa alvo que ações judiciais sobre o tema.

Na prática, algumas dicas podem auxiliar na elaboração de protocolos de participação social de povos originários e outros grupos em situação de vulnerabilidade para que o atendimento da norma extravase a questão da mera conformidade legal e agregue impacto positivo para essas comunidades:

Atuação em longo prazo, com a instituição de grupo de trabalho para interlocução com a comunidade de forma empática, transparente e com linguagem acessível, para expor, ouvir e construir soluções para os eventuais os impactos negativos da implantação e operação do empreendimento ou atividade;

O estabelecimento do calendário de encontros e reuniões deve respeitar as datas festivas e religiosas da comunidade e o seu processo decisório coletivo, adaptando-se ao tempo necessário para essa tomada de decisão;

Disponibilização de meio de transporte (vans, micro-ônibus, etc.) para que os membros da comunidade possam se deslocar até o local das reuniões, especialmente suas lideranças;

Em termos de governança, instituição de protocolos internos para que as reivindicações das comunidades sejam levadas às gerências e diretorias tomadoras de decisão;

Ainda em termos de governança, instituição de processos com prazos para assegurar à comunidade respostas de qualidade às suas reinvindicações.

É verdade que, diante da multiplicidade de atores envolvidos no processo, a formação de um consenso é pouco provável. Porém, a deliberação de ideias, pontos de vista e posicionamentos no curso do processo da tomada de decisão é mais importante que a decisão em si. Graham Smith, estudioso do tema, afirma, com base em dados empíricos, que em processos de decisão onde exista diálogo inclusivo, os atores tendem a aceitar com mais boa vontade uma decisão, ainda que contrária a seus interesses. Isso porque, desde que haja um diálogo efetivo, os atores contrariados se sentirão parte da decisão tomada, o que faz dela mais legítima.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável relacionados:

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.