ARTICLE Governo federal publica MP que limita compensação tributária KL Koury Lopes Advogados More Contributor A medida também traz a obrigação de que contribuintes declarem seus benefícios fiscais, isto é, são obrigados a informar à Receita Federal os incentivos que usufrui...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.