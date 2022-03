ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Parecer AGU nº 01/2022: Contribuição previdenciária sobre ticket-alimentação.

Em 03/02/2022, foi publicado Parecer da Advocacia-Geral da União nº 01/2022 dispondo sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago ao empregado por meio de tickets ou congênere, mesmo antes da reforma trabalhista. A fundamentação utilizada reconhece que "o §2º do art. 457 da CLT, nesse pormenor (auxílioalimentação que compõe a base de cálculo), explicitou algo que já está encartado no dispositivo que instituiu a base de cálculo da contribuição previdenciária, também não inovando no ordenamento. Portanto, o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento §2º do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput, do art. 28 da Lei 8.212/1991."

Convênio ICMS nº 12/2022: Benefícios fiscais destinados aos estabelecimentos localizados em Municípios que estejam em estado de emergência.

Em 18/02/2022, foi publicado o Convênio ICMS nº 12/2022 autorizando a concessão de benefícios fiscais de ICMS aos estabelecimentos localizados em Municípios que estejam em estado de emergência ou de calamidade pública. A norma autoriza que os municípios concedam (i) isenção do ICMS incidente nas aquisições de bens internas, interestaduais e importações; (ii) dilação do prazo para o pagamento do ICMS em operações realizadas entre fevereiro e abril de 2022 em 180 dias; e (iii) parcelamento do débito devido, entre fevereiro e abril de 2022, em até 6 parcelas mensais.

Emenda Constitucional nº 116/2022: Não incidência de IPTU em imóveis alugados pela Igreja.

A Emenda Constitucional nº 116/2022, publicada em 18/02/2022, acrescentou o §1º-A, no artigo 156 da Constituição Federal dispondo sobre a não incidência de IPTU "sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea "b" do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel." O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, explica que "Na prática corrente do mercado imobiliário, os contratos de locação costumam prever a transferência de responsabilidade do pagamento do IPTU do locador para o locatário. Em razão disso, as entidades religiosas têm com frequência se deparado com obrigações legais de arcar com esses ônus, contrariando assim a intenção manifesta do texto constitucional."

Instrução Normativa RFB nº 2.064/2022: Sistemas de controle aduaneiro estabelecidos para os beneficiários de regimes e tratamentos aduaneiros especiais.

A Instrução Normativa RFB nº 2.064/2022, publicada em 18/02/2022, dispõe sobre a auditoria realizada nos sistemas informatizados de controle aduaneiro estabelecidos para os beneficiários de regimes e tratamentos aduaneiros especiais no âmbito da Receita Federal do Brasil.

Portaria RFB nº 143/2022: Novas regras para procedimento de alfandegamento.

Em 18/02/2022, foi publicada Portaria RFB nº 143/2022 estabelecendo as novas regras e procedimentos para o alfandegamento de local ou recinto. A Portaria disponibiliza a interface "API Recintos" que permitirá a integração entre os sistemas de controle do local ou recinto e os controles da Receita Federal do Brasil, estabelece normas exclusivas para temas como o tratamento diferenciado que deve ser dispensado aos Operadores Econômicos Autorizados (OEA), bem como dispensa as auditorias anuais dos sistemas de recintos alfandegados.

Portaria PGFN nº 1.701/2022: Prorrogação do prazo para adesão aos Programas Especiais de Parcelamento da PGFB até 29/04/2022.

Em 25/02/2022, foi publicada Portaria PGFN nº 1.701/2022 prorrogando o prazo para adesão aos Programas de Retomada Fiscal e de Regularização Fiscal para optantes do Simples Nacional. A norma permite que os contribuintes se inscrevam nos programas especiais até 29/04/2022 e autoriza a transação dos débitos inscritos em dívida ativa até 25/02/2022.

Portaria RFB nº 144/2022: Vencimento de tributos federais devidos por contribuintes domiciliados em Petrópolis.

Em 18/02/2022, foi publicada Portaria RFB nº 144/2022 dispondo sobre a prorrogação da data de vencimento de tributos federais e a suspensão de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil, aos contribuintes domiciliados no Município de Petrópolis, até 31/05/2022.

Imposto de Renda 2022: Prazo de envio da declaração do imposto de renda até 29 de abril de 2022.

A Receita informou que o prazo para apresentação da declaração do Imposto de Renda em 2022 se iniciará em 07/03/2022 e se encerrará em 29/04/2022.

To read the full article click here

Visit us at Tauil & Chequer

Founded in 2001, Tauil & Chequer Advogados is a full service law firm with approximately 90 lawyers and offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Vitória. T&C represents local and international businesses on their domestic and cross-border activities and offers clients the full range of legal services including: corporate and M&A; debt and equity capital markets; banking and finance; employment and benefits; environmental; intellectual property; litigation and dispute resolution; restructuring, bankruptcy and insolvency; tax; and real estate. The firm has a particularly strong and longstanding presence in the energy, oil and gas and infrastructure industries as well as with pension and investment funds. In December 2009, T&C entered into an agreement to operate in association with Mayer Brown LLP and become "Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP."

© Copyright 2020. Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. All rights reserved.

This article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.