O recebimento de hospitalidades por agentes públicos é permitido, entretanto, é necessária a autorização pelo órgão ou entidade ao qual o agente público pertence. As hospitalidades devem estar diretamente relacionadas com os propósitos da representação de interesses e devem ter valor compatível com padrões adotados pela administração pública em serviços semelhantes ou com outras hospitalidades ofertadas nas mesmas condições, além de não configurarem benefício pessoal.

O Decreto é categórico e reforça algumas vedações, dentre elas, a proibição de que agentes públicos do Poder Executivo federal recebam presentes de agentes privados com interesses em decisão sua ou de órgão colegiado do qual este agente público participe.

A partir de 9 de outubro de 2022, os registros no e-Agendas passarão a ser obrigatórios, enquanto as demais diretrizes estabelecidas pelo Decreto entrarão em vigor no dia 9 de fevereiro de 2022.

Esse mesmo Decreto institui o Sistema Eletrônico de Agendas do Poder Executivo Federal (e-Agendas) e regulamenta o inciso VI do artigo 5º e o artigo 11, ambos da Lei n. º12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses) , a qual dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego.

