Em 15.3.2023, a União e o Estado de São Paulo editaram regulamentos tratando do regime de transição previsto no art. 191 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 (“ Nova Lei de Licitações ”) para a Administração direta, autárquica e fundacional. Em âmbito federal, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos editou a Portaria SEGES/MGI nº 720 (“ Portaria SEGES ”). Por sua vez, o Governador do Estado de São Paulo editou o Decreto nº 67.570 (“ Decreto Estadual 67.570 ”).

As normas – editadas há menos de duas semanas da data prevista (1°.4.2023) para a revogação da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02 e de leis correlatas – são de fundamental importância, pois disciplinam a validade de processos de contratação iniciados com base na legislação prestes a ser revogada. De início, nota-se que os regulamentos em questão adotaram critérios não uniformes, o que passa longe do desejável – sobretudo porque o regime de transição de dois anos previsto na Nova Lei de Licitações tinha por finalidade ampliar a segurança jurídica a partir da aplicação gradual da norma, o que não veio a ocorrer na prática, certamente em razão do conhecido “apagão das canetas”.

Na esfera federal, a Portaria SEGES prevê que os processos licitatórios e contratações autuados e instruídos até 31.3.2023 com opção expressa pela Lei nº 8.666/93 e/ou demais normas a serem revogadas continuarão a ser regidos pelas referidas normas, desde que as respectivas publicações (avisos ou autos de autorização e/ou ratificação da contratação direta) ocorram até 1º.4.2024. Os contratos e atas de registro de preços firmados em consonância com tal regra serão regidos pela norma que fundamentou a contratação.

Em São Paulo, o Decreto Estadual 67.570 facultou aos órgãos da Administração direta e autárquica a realização de licitação ou contratação direta com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e respectivos regulamentos desde que a opção seja indicada no processo administrativo e aprovada pela autoridade competente até 31.3.2023. Por outro lado, de acordo com o Decreto Estadual 67.570, os editais de licitação e extratos das ratificações de contratações diretas serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo até 29.12.2023.

Em sessão realizada na última quarta-feira (22.3.2023), o TCU recomendou a partir do Acórdão nº 507/2023-TCU-Plenário a modificação do regime de transição na esfera federal, o qual possivelmente passaria a convergir com o regime fixado pelo Estado de São Paulo.

Nos termos do recentíssimo posicionamento do TCU, as autoridades federais poderão licitar com base na legislação antiga desde que (i) a opção seja realizada na fase interna da respectiva contratação até 31.3.23; e (b) a publicação do edital seja realizada até 31.12.2023. Do contrário, os processos adotariam por base a Nova Lei de Licitações. Nesse sentido, o Acórdão nº 507/2023-TCU-Plenário prevê a realização de ajustes à Portaria SEGES. Até a publicação deste informativo, a Portaria SEGES não havia sido alterada.

Além da significativa discrepância de entendimentos envolvendo o regime de transição da Nova Lei de Licitações, a comunidade jurídica também convive com a incerteza decorrente da pendência do Projeto de Lei 934/23, de autoria do Deputado Alberto Mourão (MDB/SP), o qual dispõe sobre a prorrogação da vigência da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 12.462/2011 até 31.12.2024. O referido PL foi apresentado em 7.3.2023 e atualmente aguarda despacho do Presidente da Câmara dos Deputados.

