ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Para além da etapa de planejamento, a nova diretriz ressalta o crescente esforço de digitalização do Governo Federal ao prever que os ETPs deverão ser elaborados no Sistema ETP Digital, o qual disporá de indicadores de performance, salientando-se os estudos cujas contratações culminaram nas maiores avaliações do desempenho do contratado, nos termos do art. 88, § 3º da Lei nº 14.133, de 2021.

No ETP, o ente público licitante deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a solução mais eficiente, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação. O ETP deverá estar alinhado com o Plano de Contratações Anual e com o Plano Diretor de Logística Sustentável, além de outros instrumentos de planejamento da Administração. Caso se conclua pela viabilidade do objeto, o ETP dará base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico da contratação, conforme aplicável.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Government, Public Sector from Brazil

Censo Anual De Capitais Estrangeiros No Brasil – 2022 | Data-Base 31.12.2021 Koury Lopes Advogados O Banco Central do Brasil começou a receber a Declaração do Censo Anual de Capitais Estrangeiros no País

Chile's Proposed Constitutional Changes To Natural Resources Rights Could Have Devastating Effects On Foreign Investors: How Can International Law Protect Them? Jones Day Chile is currently considering a new Constitution—due to be put to a referendum in September—and foreign investors should be aware of its potential impact on their investments in the country.

CGU Modifies Procedure For Submission And Evaluation Of Compliance Programs In Administrative Proceedings To Determine Liability Tauil & Chequer In July, 2018, the Ministry of Transparency and Comptroller General of the Federal Union ("CGU") issued Ordinance No. 1,970 to amend provisions of Ordinance CGU No. 910 ...

La Caducidad En Los Procedimientos Administrativos De Determinación De Responsabilidades Iniciados Por La Contraloría General Del Estado CorralRosales La doctrina coincide en definir de forma general a la caducidad como "(…) el lapso que produce la extinción de una cosa o un derecho", o como "la pérdida de la validez de una facultad por haber transcurrido el plazo para ejecutarla".

Projects For The Renovation Of Sosúa Beach In Puerto Plata Begin With An Investment Of RD$ 600 Million Guzman Ariza Attorneys At Law The Dominican government has started a renovation project of Sosúa Beach in Puerto Plata with an investment that will exceed RD$600 million pesos, ...