Com relação à aplicação de multas, o PL frisa a necessidade de comprovação de conduta dolosa para a aplicação de multa qualificada. Quanto ao percentual desta multa, que atualmente é de 150% do valor do tributo exigido, foi estabelecida uma graduação: para o contribuinte não reincidente, isto é, aquele que nos últimos dois anos não tiver sido autuado com multa qualificada, o percentual aplicável seria de 100%.

O parecer aprovado pela Câmara estabelece que, na hipótese de o processo ser resolvido em definitivo a favor da Fazenda Pública pelo voto de qualidade, ficam excluídas as multas e o contribuinte tem o prazo de 90 dias para realizar o pagamento do débito sem a incidência de juros de mora. Além disso, o contribuinte terá a oportunidade de efetuar o pagamento do valor devido no prazo de 12 meses, sendo admitida a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, bem como precatórios.

