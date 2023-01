ARTICLE

As Finanças Sustentáveis guardam estreita relação com a Sociologia das Finanças, atualmente estudada em cursos de pós-graduação de algumas universidades públicas. Trata-se de uma temática transversal, que busca a integração e a cooperação entre todas as unidades organizacionais competentes para alcance dos resultados, em particular, junto a organizações de iniciativa popular.

A CVM se propõe a elaborar Planos de Ação, com periodicidade mínima bianual, que conterão projetos e atividades a serem desenvolvidos no período de sua abrangência. Competirá ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica (CGE) da CVM deliberar sobre as atualizações da Política de Finanças Sustentáveis, bem como aprovar e alterar seus Planos de Ação periódicos.

A Política de Finanças Sustentáveis da CVM tem como diretrizes estratégicas o fomento das finanças sustentáveis no mercado de capitais, no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ODS-ONU), bem como o fortalecimento da transparência das informações Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) no mercado e a prevenção do greenwashing.

