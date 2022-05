ARTICLE

O edital propõe uma transação ampla, abrangendo todos os débitos que “envolvam a controvérsia jurídica alusiva ao aproveitamento fiscal de despesas de amortização de ágio” que se encontrem em discussão na esfera administrativa ou judicial. O programa prevê descontos de 30 a 50% sobre o valor do débito principal, multa, juros e demais encargos. O parcelamento pode chegar a até 55 meses, sendo que, quanto maior o parcelamento, menores os descontos aplicáveis. Independente da modalidade, é necessária entrada no valor de 5% do total do débito, sem reduções, que poderá ser paga em até 5 parcelas mensais e sucessivas.

