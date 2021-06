ARTICLE

Brazil: PGFN Edita Parecer Acatando O Entendimento Do STF Sobre A Exclusão Do ICMS Da Base Do PIS/COFINS E Orientando Toda A Administração Federal Sobre O Tema

O efeito mais relevante do Parecer é a vinculação de toda a Administração Federal, para que todos os contribuintes tenham tratamento homogêneo (a partir de 15/03/2017, ao menos). Assim, a partir da notificação da Receita Federal acerca do Parecer, as Autoridades Administrativas ficam impedidas de constituir débitos em relação a essa discussão, bem como deverão rever de ofício os lançamentos já efetuados e aplicar o entendimento do STF nos pedidos de restituição de valores pagos indevidamente.

A Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, acatando ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS e inserindo o tema na lista de tema nos quais os Procuradores estão dispensados de contestar e recorrer no âmbito judicial.

