Com esta alternativa apresentada pelo STF, de dar ao casal a opção de escolher o regime de bens mesmo após os 70 anos de idade, verifica-se a importância de analisar as alternativas de planejamento sucessório para decidir de forma consciente qual é o melhor regime que se aplica ao casal, já que o regime escolhido impacta diretamente e define se o cônjuge ou o companheiro sobrevivente será herdeiro necessário e concorrerá com os descendentes do falecido.

