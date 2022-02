Você saberia dizer qual a importância de conhecer o Direito Animal? Acreditar que diz respeito somente quando você tem um pet em casa é um equívoco.

Em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, no blog do jornalista Fausto Macedo, a co-head de Direito Ambiental, Letícia Marques, explica as diferenças entre o Direito Animal e o Direito Ambiental, além do destaque que a questão animal vem ganhando no cenário político e judicial.

"Existe uma associação intuitiva entre meio ambiente e animais e o Direito Ambiental e o Direito Animal, mas, atualmente, essas são áreas distintas e autônomas do Direito que possuem visão diferente sobre os animais", ressalta a advogada em seu artigo.

Para conferir o artigo na íntegra, clique aqui.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.