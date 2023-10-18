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新一届巴西政府计划聚焦生产链去碳化和向低碳经济转型，以恢复巴西在推动国际气候议程方面的领导地位。该战略由环境部长玛丽娜·席尔瓦（Marina Silva）牵头，旨在遏制全球持续增长的温室气体排放。

2021年召开的第26届联合国气候变化大会（COP26）规范了碳排放"许可证"的购买，这为国际结构化交易制度的创建创造了条件，有利于实现气候目标。COP26设定的目标是将全球变暖控制在1.5°C内，并在2050年前实现全球温室气体（GHG）净零排放。

占世界GDP 80%的65个国家，包括中国、美国和大多数欧洲国家，已承诺在2050年至2060年间实现碳中和。在2022年于埃及召开的第27届联合国气候变化大会（COP27）上，讨论取得了一定进展，但仍未能建立标准化全球碳信用市场。

2021年，碳信用交易总额为10亿美元；预计到2030年，这一数字将达到500亿美元。之所以预期出现这种指数级增长，是因为一系列举措推动了自愿的市场需求，例如欧盟在2022年12月批准征收的碳进口边境税。该临时规定首次将气候变化法规引入了全球贸易。

巴西占据着这个市场的先机。通过防止砍伐森林或重新造林计划，巴西可产生的潜在自然来源碳信用占全球的20%。

巴西引领碳信用市场

借助森林保护（REDD+）和森林恢复（ARR）相关项目，巴西有望成为碳信用市场的全球领导者。巴西拥有极其丰富的生物群落，例如亚马逊、塞拉多、卡汀珈和大西洋森林，因而可采取重新造林和森林保护措施来引领碳信用市场。充满活力的森林碳市场蕴含着巨大的环境和社会经济机遇，但同时也潜藏着严峻的挑战。

森林保护和重新造林方面面临的主要难题是相关计划的融资，这些计划旨在防止砍伐森林和通过重新造林促进碳封存。如果说两三年前，巴西的碳信用主要来自可再生能源，那么2022年，森林碳项目将成为巴西的主要碳信用来源。巴西可以且必须充分利用森林项目的巨大潜力。

这一进程仍充满挑战，但巴西致力于通过立法来攻坚克难，先后颁布了《2012年森林法》、全国环境服务费政策（于2021年适用），以及旨在规范碳市场规则的第11075号法令。该法令创建了全国温室气体减排体系（Sinare）并规定了各部门如何开会确定减排目标。

碳举措

碳市场是落实公共政策并为低碳经济吸引融资的工具。目前，世界多地出现紧急的极端气候事件，对社会造成了严重影响。科学研究表明，这类事件越来越频发。未来，极端气候事件将不断出现，并带来比如今更严重的后果。为此，各国必须采取相应治理措施，例如对每吨碳进行定价。

世界银行的研究表明，为了发挥公共政策的作用，推动巴西净零排放和碳减排目标的实现，一吨碳的理想定价约为100美元至150美元之间。相比之下，目前一个森林碳信用的交易价格平均为10美元。上述价格差异表明，巴西每吨碳所对应的债券在未来升值潜力巨大。

另一个尚未普及的举措是通过征收碳税来规范碳市场，而收取的碳税将直接作为公共管理部门的现金流，用以管理资源或投资于符合立法的碳减排计划。

规范的碳市场可为森林保护提供巨大机遇，但仍需出台更多标准化规则和机制，以认证来自森林的碳信用。根据法规，每家企业都有温室气体排放上限。排放量低于上限的企业可获得碳信用，并将其出售给排放超出上限的企业。

巴西尚未建立规范的碳市场。界定巴西碳减排市场（MBRE）的第528/2021号法案正经由国会审议，该项目希望将碳信用与减少或消除大气中温室气体的行动联系起来。

2022年12月26日，巴西前总统雅伊尔·博索纳罗（Jair Bolsonaro）领导下的政府批准了第1151号临时管理办法。该管理办法变更了公共森林管理规则，允许通过森林保护区的特许权进行碳信用交易，一旦得到国会批准，其有望大幅推动碳市场建设。

私人资本对促进巴西碳市场建设的重要性

私人资本是巴西碳信用产业的重要推手。要发挥私人资本的作用，可以建立投资基金，把通过重新造林和保护巴西生物群落产生的碳信用商业化。

在COP27期间，Itaú Unibanco、Marfrig、Rabobank、Santander、Suzano和Vale共同宣布创建独立公司Biomas，目标是在未来20年内，恢复和保护400万公顷的原始森林，并交易源自这些地区的碳信用。

购买亚马逊土地用于重新造林面临着两大难题：土地所有权不规范，以及登记局的土地登记信息不匹配。为了成功建设碳市场，有必要同步土地登记局、全国垦殖和农业改革计划（INCRA）登记处以及农村环境登记（CAR）机构中的土地登记信息。

投资于某森林地区时，投资者还需关注人权。必须尊重拥有奴隶后裔和土著人口的社区，充分协商并做出补偿。这些地区为项目构建增加了复杂性，但与此同时，也带来了额外价值。如果处理得当，可增加碳信用在市场上的估值。

顺利完成一切繁琐步骤后，项目中产生的碳便可被交易，这为金融市场提供了巨大机遇。与此同时，私人投资有望推动碳项目并整合巴西现有的碳市场生态系统。

碳交易的发展步伐正不断加快："生态系统市场"（Ecosystem Marketplace）收集的数据显示，自2021年以来，巴西森林碳信用交易总额达310万吨。这不仅印证了碳市场的潜力，也展现出私募股权基金对于低碳经济发展和企业规模扩大的推动作用。

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Originally published 14 April 2023

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