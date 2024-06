ARTICLE Sócios De Trabalhista Estão No Latin American Employment Summit KL Koury Lopes Advogados More Contributor Nossos sócios de Direito Trabalhista, Bruna de Cesare e Paulo Chubba, estão presentes no evento Latin American Employment Summit, que acontece nesta quinta-feira (16), no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.