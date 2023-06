ARTICLE

Vale ressaltar que, em caso de aprovação do PL, regulamentação específica acerca do relatório de transparência salarial e remuneratória ainda serão definidas em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.

No mais, o PL determina a publicação semestral de relatórios de transparência salarial e remuneratória pelas pessoas jurídicas de direito privado com 100 ou mais empregados contendo dados e informações que permitam comparações objetivas entre os salários. Identificada eventual desigualdade no documento, a pessoa jurídica apresentará e implementará plano de ação para mitigá-la, com metas e prazos, com a participação de representantes das entidades sindicais e de representantes das trabalhadoras e dos trabalhadores nos locais de trabalho.

Além disso, adiciona o §7º ao artigo acima referido, que estabelece que, no caso de infração, a multa será equivalente ao décuplo do valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, em dobro, no caso de reincidência.

Por sua vez, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) reitera a previsão constitucional em seus artigos 5º e 461, garantindo o pagamento de igual salário para o desempenho de funções idênticas, sob pena de pagamento de multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (atualmente, R$ 7.507,49), além das diferenças salariais devidas, se comprovada a discriminação, por motivo de sexo.

