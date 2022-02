ARTICLE

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Leia abaixo o resumo dos principais assuntos:

Sessões de 14.02.2022 a 18.02.2022.

Administrativo

TC 008.845/2018-2 (TCU): Desestatização. Acompanhamento da privatização da Eletrobras, seus impactos setoriais, para o consumidor e para União, considerando, inclusive, o cenário de não concretização da privatização.

Desestatização. Acompanhamento da privatização da Eletrobras, seus impactos setoriais, para o consumidor e para União, considerando, inclusive, o cenário de não concretização da privatização. TC 025.561/2021-9 (TCU): Consulta acerca da possibilidade de instituições financeiras privadas processarem as folhas de salários custeadas com recursos do Fundeb.

Consulta acerca da possibilidade de instituições financeiras privadas processarem as folhas de salários custeadas com recursos do Fundeb. RE 962.189 (STF): Discussão acerca do art. 121, V, da Lei nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), que conferiu ao Tribunal de Contas o poder de decretar, diretamente, a indisponibilidade de bens, sem qualquer provocação dos órgãos mencionados e sem que o Judiciário, a quem compete a precípua função de apreciar "lesão ou ameaça a direito", possa se manifestar sobre o seu efetivo cabimento.

Anticorrupção e Compliance

TC 012.420/2017-4 (TCU): Recurso de revisão interposto contra deliberação que declarou a inidoneidade de empresa para contratar com a administração pública federal.

Recurso de revisão interposto contra deliberação que declarou a inidoneidade de empresa para contratar com a administração pública federal. TC 025.179/2015-2 (TCU): Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para avaliar a suspensão da implantação das Refinarias Premium I e Premium II (Bacabeira/MA), pela Petrobrás, quanto à legalidade e legitimidade dos atos praticados.

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para avaliar a suspensão da implantação das Refinarias Premium I e Premium II (Bacabeira/MA), pela Petrobrás, quanto à legalidade e legitimidade dos atos praticados. TC 045.670/2012-9 (TCU): Recurso de reconsideração contra acórdão que determinou a retenção definitiva de pagamentos em razão de irregularidades no âmbito de contrato celebrado para o gerenciamento, a supervisão e a fiscalização da obra do Sistema de Abastecimento Pirapama, no Estado de Pernambuco.

Energia e Infraestrutura

TC 005.510/2018-0 (TCU): Relatório de auditoria de conformidade nas obras de dragagem de aprofundamento por resultado nos acessos aquaviários ao Porto de Vitória/ES, no âmbito do Fiscobras 2018.

Relatório de auditoria de conformidade nas obras de dragagem de aprofundamento por resultado nos acessos aquaviários ao Porto de Vitória/ES, no âmbito do Fiscobras 2018. Projeto de Lei Complementar nº 1.472/2021 (Senado Federal): Objetiva dispor sobre diretrizes de preços para diesel, gasolina e gás liquefeito de petróleo (GLP), criar Fundo de Estabilização dos preços de combustíveis e instituir imposto de exportação sobre o petróleo bruto.

Telecomunicações

ADI 5399 (STF): Discussão sobre a constitucionalidade da Lei nº 15.854/2015, do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os fornecedores de serviços prestados de forma contínua estenderem o benefício de novas promoções aos clientes preexistentes.

Tributário e Financeiro

TC 037.193/2020-1 (TCU): Acompanhamento com o propósito de avaliar a conformidade das medidas normativas de criação de despesas obrigatórias de caráter continuado e de criação ou expansão das renúncias de receitas, no que concerne às disposições da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Acompanhamento com o propósito de avaliar a conformidade das medidas normativas de criação de despesas obrigatórias de caráter continuado e de criação ou expansão das renúncias de receitas, no que concerne às disposições da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. RE 667.958 (STF): Discussão sobre a possibilidade, ou não, de os entes federados, empresas e entidades públicas ou privadas entregarem guias de arrecadação tributária ou boletos de cobrança aos contribuintes ou consumidores sem o intermédio dos correios.

Discussão sobre a possibilidade, ou não, de os entes federados, empresas e entidades públicas ou privadas entregarem guias de arrecadação tributária ou boletos de cobrança aos contribuintes ou consumidores sem o intermédio dos correios. ADI 6821 (STF): Constitucionalidade do art. 106, § 2º, II, da Lei nº 7.799/2002, do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e de doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) na hipótese em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior.

Constitucionalidade do art. 106, § 2º, II, da Lei nº 7.799/2002, do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e de doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) na hipótese em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Projeto de Lei Complementar nº 11/2020 (Senado Federal): Objetiva alterar a Lei Complementar nº 87/1996 para dispor sobre substituição tributária do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações com combustíveis.

Objetiva alterar a Lei Complementar nº 87/1996 para dispor sobre substituição tributária do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações com combustíveis. Proposta de Emenda à Constituição nº 13/2019 (Senado Federal): Objetiva estabelecer critérios ambientais para a cobrança do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e desonerar a parcela do imóvel com vegetação nativa (PEC do IPTU Verde).

