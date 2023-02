PALAVRA DO COMITÊ EXECUTIVO

O ano de 2022 foi um marco importante para a consolidação do desenvolvimento sustentável do KLA, pois mesmo diante de todos os desafios e, inclusive por causa deles, tais como o retorno ao trabalho presencial e a organização do trabalho híbrido, conseguimos conciliar aspectos econômicos, ambientais e sociais. Em paralelo, tivemos a incorporação de uma mentalidade digital e ESG no nosso dia a dia, de forma que os temas "transformação digital" e "sustentabilidade" estivessem presentes em todas as nossas pautas e debates.

Em 2023, continuaremos discutindo nosso planejamento estratégico e orçamentário, iniciado em 2022, com o objetivo de estabelecer metas alcançáveis a serem amplamente divulgadas para toda a organização, por meio de um plano de comunicação que torne transparentes as responsabilidades atribuídas a cada um, a partir de indicadores de desempenho periodicamente revisitados.

Acima de tudo, defendemos um ambiente de trabalho harmonioso, que respeita as diferenças entre todos os indivíduos, incentiva a inovação e o desenvolvimento profissional, além de conciliar e incentivar as diversas formas de pensamento.

MENSAGEM DO COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

O Comitê de Responsabilidade Social do KLA ("Comitê") tem como atribuição implementar e acompanhar ações de sustentabilidade, diversidade e inclusão, bem como zelar pela saúde e pelo bem-estar de seus colaboradores, tendo como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela ONU.

No pós-pandemia, o conceito ESG, que já existia como parte do amplo espectro da sustentabilidade, ganhou autonomia como modelo de negócio e acelerou a incorporação dos pilares ambiental, social e de governança nas práticas corporativas. Na economia verde, o "lucro pelo lucro" não é mais tolerado e cada vez mais os consumidores aderem a produtos e serviços de empresas que contribuem positivamente para o meio ambiente e para a comunidade em que estão inseridas.

Na advocacia empresarial, temos sido igualmente demandados com frequência a prestar a clientes e parceiros informações sobre nossas práticas de governança, ambientais e de diversidade e inclusão, que integram o guarda-chuva ESG. Embora um escritório de advocacia não tenha obrigação legal, ao menos até o momento, de prestar essas informações ao mercado, enxergamos essa iniciativa como uma prática positiva, que agrega valor à nossa marca, aos nossos serviços e prestigia as pessoas que trabalham conosco.

Assim, no início de 2022, mesmo à distância, articulamos e promovemos eventos online sobre temas de diversidade e inclusão, com engajamento de sócios, advogados, estagiários e profissionais do setor administrativo. Paralelamente, planejamos a volta de todos os integrantes no modelo híbrido, não sem antes priorizarmos a reforma do nosso espaço físico para torná-lo mais sustentável.

Com a volta ao escritório em regime híbrido, as ações do Comitê foram intensificadas, tornaram-se mais participativas e nos incentivaram a elaborar e compartilhar nosso primeiro Relatório ESG para que nossa comunidade saiba onde estamos e onde queremos chegar.

PRÁTICAS ESG DO KLA

1.EIXO AMBIENTAL

Após dois anos e meio de pandemia, voltamos a nos encontrar presencialmente no KLA em agosto de 2022. O escritório foi repensado para o regime de trabalho híbrido e, embora sempre tenhamos tido um ambiente aberto, com salas e baias de vidro, passamos a adotar uma estrutura open space, que é horizontal, não reflete hierarquia e favorece nossa interação colaborativa. As mesas são compartilhadas e os lugares não são marcados, podendo o integrante fazer a sua reserva por aplicativo. No KLA, todos são chamamos pelo nome, sem o tratamento por "doutor" ou "doutora". Sócios e gestores de áreas estão próximos dos times e alinhados no propósito de sermos parceiros de negócios dos nossos clientes.

A reforma do espaço foi pensada para aproveitar a luz natural, reduzindo o consumo de energia elétrica. As lâmpadas instaladas são de LED, muito mais durável e que chega a ser 80% mais econômica que lâmpadas comuns. Cestos para resíduos secos recicláveis e orgânicos foram distribuídos pelos dois andares ocupados pelo escritório, inclusive na copa, de forma a colaborar com a coleta seletiva do condomínio. Além disso, o escritório passou a contar com uma única impressora disponível para todos os colaboradores, e não mais várias espalhadas pelos andares, desestimulando o hábito de imprimir documentos. Durante a pandemia, também digitalizamos nosso arquivo físico de documentos e passamos a usar documentos digitais para todos os formulários da área de Recursos Humanos, reduzindo essas impressões a praticamente zero. Em 2019, num ano normal de uso de papel, o KLA gastou 800 mil folhas de papel, o equivalente a 80 árvores. Para ajudar na leitura de documentos digitais, os integrantes contam com uma tela adicional de computador nas estações de trabalho.

Em setembro de 2022, uma palestra sobre Sustentabilidade foi realizada para todos os integrantes do escritório e gravada para treinamento de todos os novos colaboradores. Na ocasião, anunciamos a parceria com a Iniciativa Verde e financiamos o plantio de 200 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica (uma em nome de cada colaborador) em áreas prioritárias para conservação no Estado de São Paulo. Com essa iniciativa, contribuímos para compensar cerca de 60 toneladas de carbono, o que equivale às emissões das nossas atividades em 2022, desde o retorno ao escritório no mês de agosto.

No Censo Demográfico KLA realizado em 2022, nossos colaboradores responderam questões sobre a forma de transporte utilizada para chegar ao KLA e, com isso, ajudaram a gerar dados para o cálculo mais assertivo das emissões a serem compensadas em 2023.

2. EIXO SOCIAL

PRO BONO

Desde a sua fundação, em 2002, o KLA está engajado no atendimento pro bono de pessoas físicas e jurídicas que necessitam de apoio jurídico, mas que não podem custear advogados privados sem prejuízo do próprio sustento. Acreditamos que o atendimento pro bono vem ao encontro da função social da advocacia e é um meio de colaborarmos com a comunidade em que estamos inseridos.

Os atendimentos pro bono são realizados em estrita conformidade com as diretrizes do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e em parceria com as clearing houses Instituto Pro Bono e Thomson Reuters (TrustLaw) para entidades sem fins lucrativos, pessoas físicas, grupos ou organizações voltadas para a proteção dos direitos fundamentais e advocacy e pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Os clientes pro bono são atendidos com o mesmo comprometimento e a mesma qualidade dedicados aos clientes convencionais, com participação direta de sócios e advogados sêniores. Dentro dos limites estabelecidos em política própria, o trabalho pro bono é computado como trabalho para clientes pagantes para fins de avaliação de performance dos advogados.

Atualmente, o KLA presta serviços pro bono a entidades com atuação diversificada em temas relacionados a meio ambiente, cultura, educação, inclusão de pessoas de grupos minorizados e pessoas em situação de vulnerabilidade social. As principais demandas atendidas estão relacionadas a assuntos fiscais, societários, proteção de dados e propriedade intelectual, direitos público e ambiental, trabalhista e penal.

Nossa prática pro bono é reconhecida por diversos rankings e entidades internacionais. Em 2020, 2021 e 2022, fomos classificados pela Latin Lawyer e Vance Center como "Pro Bono Leading Light", em publicação sobre escritórios com notória contribuição para o fortalecimento da cultura pro bono na América Latina. Ainda em 2020, o projeto "Working Together for Freedom of Information in Ecuador", sobre o desenvolvimento da Lei de Acesso à Informação do Equador e que foi realizado pelo KLA junto a Fundamedios e outros escritórios na América Latina, foi vencedor do prêmio TrustLaw Collaboration. Em 2022, fomos finalistas da categoria pro bono do Brazil's Legal Summit da Leaders League Brasil.

22% dos profissionais do setor jurídico do KLA realizaram atendimentos pro bono em 2022, incluindo sócios, advogados e estagiários

Ao todo, novas demandas de 7 entidades foram atendidas em 2022

O KLA é signatário da Declaração Pro Bono para as Américas desde 2002

DIVERSIDADE, EQUIDADE & INCLUSÃO

O KLA tem por princípio valorizar e difundir a diversidade e a inclusão para a promoção de um ambiente de trabalho acolhedor e não-discriminatório. Na Pesquisa de Clima Organizacional realizada no final de 2021, nossos integrantes avaliaram nossas práticas de diversidade e inclusão com nota 8,0, em uma escala de zero a 10,0. Esses números nos incentivaram a dar continuidade e a dedicar ainda mais energia para nossas ações de diversidade e inclusão ao longo de 2022.

Essa percepção positiva se deve, dentre outros fatores, à equidade de gênero. No KLA, a maioria dos colaboradores são mulheres e essa proporção também se reflete no quadro de sócios. Atualmente, dentre os 26 sócios-administradores, 12 são mulheres. Ao longo de 2022, foram realizadas diversas iniciativas voltadas à equidade de gênero, incluindo palestras com lideranças femininas (queen bees) do Poder Judiciário, da advocacia e do mercado corporativo, e distribuídas internamente Pílulas de Letramento sobre termos como mansplaining e manterrupting. No entanto, o foco das nossas práticas de diversidade e inclusão em 2022 esteve voltado às pessoas negras e LGBTI+ no escritório e no mercado jurídico. Ampliamos nossas parcerias com entidades dedicadas à formação, ao empoderamento e à busca de oportunidades para pessoas de grupos minorizados, incluindo a contratação de universitários oriundos dessas entidades, como mostra o quadro abaixo.

Parceiros

Next Generation of Lawyers

Incluir Direito / CESA

Pretos no Direito

Conexão Negra

GFC Solidário

Também em 2022 o KLA tornou-se signatário do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, juntando-se a outras 151 empresas, por meio de uma carta contendo 10 compromissos de respeito e promoção dos direitos LGBTI+. Relatório sobre as atividades do KLA nesse âmbito foi apresentado ao Fórum. O escritório, ainda no âmbito de formação e letramento, investiu na formação acadêmica de especialistas no tema e atualizou sua Política de Diversidade e Inclusão.

Ainda em 2022 foram reativados os Grupos de Afinidade Racial e LGBTI+ ("Grupos"). Em parceria com os Grupos, o Comitê realizou o Censo Demográfico KLA 2022 em outubro, com a participação de 96,5% do total de integrantes. Os principais resultados dentre as 29 questões do Censo foram apresentados a todos os colaboradores em dezembro de 2022.

Com base nas respostas do Censo, o KLA entende melhor o lugar em que se encontra e como pode usar os dados para aprimorar as ações afirmativas em 2023 e evoluir constantemente. Abaixo, um extrato de resultados do Censo:

3. EIXO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

No ano de 2022, os sócios do KLA trabalharam em conjunto com a empresa terceirizada Mid by Falconi na redefinição de seu alinhamento estratégico para os próximos cinco anos.

A redefinição de nossa identidade organizacional, com produtivas reflexões sobre missão, visão e valores, nos permitiu traçar planos estratégicos essenciais que contribuirão para tornar o KLA ainda mais competitivo e sustentável ao longo do tempo.

Contratamos também uma profissional da área de comunicação para permitir que o fluxo de informações dentro do KLA ocorra em todas as direções, da forma mais transparente possível, promovendo engajamento e senso de pertencimento.

3.1 Compliance, programa de integridade e práticas anticorrupção

Como parte do nosso Programa de Integridade, realizamos em 2022 nova versão do Treinamento de Compliance, obrigatório para todos os integrantes e mais um compromisso do KLA na promoção da ética, da transparência e do bem-estar no ambiente de trabalho. Na ocasião do treinamento, que é gravado e disponibilizado a todos os integrantes, os colaboradores foram apresentados ao Canal Externo de Denúncias e ao Código de Ética e Conduta. O Código, que é de leitura obrigatória e acessível a todos, foi lançado em nova versão em 2022, sendo alvo de periódicas revisões e constantes adaptações no que diz respeito às melhores práticas do mercado.

O Canal de Denúncias, criado em 2022, é gerenciado pela empresa terceirizada Contato Seguro, que recebe denúncias anônimas ou identificadas (pelo site, por e-mail ou por telefone 0800), garantindo o sigilo dos reclamantes e endereçando as questões ao Comitê de Ética e Disciplina. Este comitê é um órgão colegiado formado por integrantes do Comitê Executivo (Comex) com a possibilidade de participação extraordinária de membros a serem convocados, de acordo com o tema.

3.2 Gestão de Segurança da Informação

Em 2022 revisamos nossas políticas de segurança da informação, adotamos um conjunto de novos procedimentos, diretrizes, recursos e atividades visando assegurar a integridade dos nossos sistemas, a interoperabilidade entre as diversas áreas e a confidencialidade das informações, sempre garantindo os mais altos níveis de confiabilidade e qualidade operacional.

3.3 Privacidade de Dados Pessoais

Em vista da materialidade dos assuntos com os quais lidamos no dia a dia e a sensibilidade das informações às quais temos acesso, aprimoramos constantemente nossas práticas visando garantir a privacidade dos dados pessoais de clientes, colaboradores, fornecedores, visitantes e quaisquer terceiros.

Em 2022 reforçamos nossa política de privacidade de dados pessoais de nossos clientes, colaboradores e fornecedores, mediante treinamentos periódicos e programas de conscientização. Além disso, redefinimos os critérios de segurança para os dados pessoais e dados sensíveis em nossa posse e nos certificamos de que todos os contratos celebrados com terceiros contenham cláusulas explícitas que assegurem nível adequado de proteção de dados pessoais das informações compartilhadas.

