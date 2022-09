ARTICLE

A diversidade geracional é um tema que vem ganhando espaço ao longo dos últimos anos e que sempre foi uma questão essencial ao KLA. A sócia da área de Direito Societário, Fusões e Aquisições e membro do Comitê de Responsabilidade Social do escritório, Alessandra Höhne, concedeu entrevista nesta quinta-feira (22) em live da TV Análise, promovida pela publicação Análise Editorial, e falou mais sobre este tema.

Desde 2021 somos apoiadores do Next Generation of Lawyers, uma iniciativa da Civics para o empoderamento de estudantes de Direito por meio de treinamentos para desenvolvimento de soft e hard skills, necessários para o mercado de trabalho.

Também somos parceiros do projeto Conexão Negra, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho e da OIT Brasil que visa contribuir com a formação de negros e negras para sua colocação nas carreiras jurídicas.

Apoiamos o projeto Incluir Direito, do CESA (Centro de Estudos das Sociedades de Advogados), que reúne, dentre importantes bancas de advocacia, advogados e advogadas para mentoria de jovens negros e negras, estudantes de Direito. Muitos advogados e advogadas do KLA participam voluntariamente do projeto com encontros de mentoria para os estudantes. Além da mentoria de advogados do KLA para alunos do projeto Incluir Direito, oferecemos para os alunos que assim desejarem, orientações para preparo do currículo, análise do perfil LinkedIn e entrevistas simuladas para dar segurança e identificar pontos que podem ser melhorados.

E, mais recentemente, somos apoiadores do projeto GFC Solidário.

