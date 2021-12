A Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") publicou na última quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021, a Resolução CVM nº 59 ("Resolução CVM nº 59/21"), com vigência a partir de 2 de janeiro de 2023, que apresenta alterações importantes às Instruções CVM nº 480/09 e 481/09, com objetivo de reduzir o custo de observância regulatória, por meio da simplificação e aprimoramento do regime informacional dos emissores de valores mobiliários, contando, ainda, com a inclusão de informações que reflitam aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa ("ASG" ou "ESG" (Environmental, Social and Governance)).

De forma resumida, entre as principais alterações introduzidas pela Resolução CVM nº 59/21 estão: (i) a redução de obrigações de prestação de informações à CVM (e ao público em geral via site do emissor) por parte de emissores registrados na Categoria B e, ainda, por aqueles registados na Categoria A que não possuam valores mobiliários admitidos à negociação; (ii) a inclusão de fatos que deverão ser objeto de atualização do formulário de referência em 7 (sete) dias úteis, principalmente relacionados à idoneidade dos administradores (inclusive membros do conselho fiscal) e à situação financeira da companhia (i.e. pedido de recuperação judicial); (iii) a redução de (três) para 1 (um) exercício social em relação à prestação de informação no formulário de referência por parte de emissores já registrados; (iv) a limitação da exigência de comentários dos administradores acerca das demonstrações financeiras (apenas quando se tratar de alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa e não mais em cada item das demonstrações financeiras); e (v) alterações nas divulgações relativas às transações com partes relacionadas.

Especificamente quanto às informações acerca de indicadores de ESG, com a Resolução CVM nº 59/21, as companhias deverão informar (em formato "pratique-ou-explique") se divulgam informações sobre indicadores de ESG em relatório anual ou outro documento específico e, em caso positivo, indicar: (i) o endereço eletrônico onde tal relatório ou documento estará disponível ao público; (ii) a metodologia ou padrão seguido na elaboração de tal relatório ou documento; (iii) se o relatório é ou não auditado ou revisado por alguma entidade independente (e, em caso positivo, identificando o nome da referida entidade); (iv) os indicadores-chave de desempenho ESG e os indicadores materiais para o emissor; (v) se o relatório ou documento considera os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ("ODS") estabelecidos pela Organização das Nações Unidas e, em caso positivo, quais os ODSs relevantes para os negócios do emissor; (vi) se o relatório ou documento considera as recomendações da Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas às Mudanças Climáticas ("TCFD") ou as recomendações de divulgações financeiras de outras entidades reconhecidas e que sejam relacionadas a questões climáticas; (vii) o fato de o emissor realizar ou não inventários de emissão de gases do efeito estufa, dentre outros. Além disso, a Resolução CVM nº 59/21 inclui a prestação de informações a respeito da diversidade do corpo de administradores e empregados e previsão da abertura de informações por nível hierárquico, no caso dos empregados.

Para mais informações, consulte a Resolução na íntegra.

Visit us at Tauil & Chequer

Founded in 2001, Tauil & Chequer Advogados is a full service law firm with approximately 90 lawyers and offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Vitória. T&C represents local and international businesses on their domestic and cross-border activities and offers clients the full range of legal services including: corporate and M&A; debt and equity capital markets; banking and finance; employment and benefits; environmental; intellectual property; litigation and dispute resolution; restructuring, bankruptcy and insolvency; tax; and real estate. The firm has a particularly strong and longstanding presence in the energy, oil and gas and infrastructure industries as well as with pension and investment funds. In December 2009, T&C entered into an agreement to operate in association with Mayer Brown LLP and become "Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP."

© Copyright 2020. Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. All rights reserved.

This article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.