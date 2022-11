ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Além disso, a ANPD também definiu a prevalência (Fase 1) das seguintes iniciativas: (i) Direitos dos titulares de dados pessoais, (ii) Comunicação de incidentes e especificação do prazo de notificação, (iii) Transferência Internacional de Dados Pessoais, (iv) Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, (v) Encarregado de proteção de dados pessoais, (vi) Hipóteses legais de tratamento de dados pessoais, (vii) Definição de tratamento de alto risco e larga escala, (viii) Dados Pessoais Sensíveis – Organizações religiosas, (ix) Uso de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos por órgão de pesquisa, (x) Anonimização e pseudonimização e (xi) Regulamentação do disposto no art. 62 da LGPD.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Privacy from Brazil

Brazilian Data Protection Authority Issues Guidance On Cookies Tauil & Chequer The Brazilian Data Protection Authority (ANPD) recently issued non-binding guidance on cookies. Controllers are advised to implement the directives on the following topics...

Data Privacy Latam | Cyber Incident Reporting Frameworks In Latin America Tauil & Chequer Read the first editon of Data Privacy Latam, a publication launched by our Cybersecurity & Data Privacy group.

Brazilian Data Protection Authority's Most Relevant Publications To Date Tauil & Chequer The Brazilian Data Protection Authority (ANPD) has issued important guidance covering a variety of privacy aspects including security measures, determining controller and processor capacities...

ANPD Launches Public Consultation On Regulation Of Dosimetry And Application Of Administrative Penalties Tauil & Chequer The Brazilian National Data Protection Authority (ANPD) has submitted for public consultation, until September 15, 2022, the draft resolution that approves the Regulation of Dosimetry...

Data Protection 2022 OLIVARES The legal framework for data protection is found in Articles 6 and 16 of the Mexican Constitution, as well as in the Federal Law for the Protection of Personal Data Held by Private Parties, published in July 2010...