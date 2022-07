ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Privacy from Brazil

Big Changes To ANPD With Provisional Measure No. 1,124 Tauil & Chequer While still needing to be approved by the National Congress to be converted into a law, the provisional measure is already in force.

Tratamiento de Datos Biométricos en la legislación mexicana BGBG Abogados Conocer la regulación en la materia, para que puedan tratar los datos de manera adecuada.

Brazilian Data Protection Authority Is Converted Into A Special Autarchy Koury Lopes Advogados The organizational structure and powers of the ANPD remain the same, but the Authority is no longer an integral body of the Presidency of the Republic.

Autoridade Nacional De Proteção De Dados e Transformada Em Autarquia Especial Koury Lopes Advogados Na data de hoje, 14 de junho, foi publicada a Medida Provisória ("MP") nº 1.124/22, que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("ANPD") em uma autarquia de natureza especial.

How To Protect From Data Thieves? CorralRosales The Ecuadorian newspaper "El Universo" has published in its magazine an article by Rafael Serrano Barona who is an associate of CorralRosales.