A advogada da área de Proteção de Dados, Ana Carolina Cesar, teve artigo publicado no portal Análise Editorial nesta terça-feira (04).

Intitulado "Pro bono colaborativo: a contribuição na atualização da Lei de Acesso à Informação no Equador", Ana Carolina Cesar ressaltou o protagonismo do KLA em iniciativas relacionadas aos projetos pro bono e a participação no projeto vencedor "Working Together for Freedom of Information in Ecuador" do prêmio TrustLaw Collaboration Award 2020.

"A transformação social proporcionada pelo pro bono torna-se mais um dos motivos para o KLA, seus Sócios e Advogados manterem-se engajados em tais projetos e parcerias, promovendo as mudanças necessárias na sociedade e deixando registrada sua colaboração e impacto", conclui.

Para conferir o artigo completo, clique aqui.

