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TMF Group的《2023年全球商业复杂性指数》（GBCI 2023）基于与商业复杂性相关的292个不同指标，深入分析了全球与各地所面临的挑战，及其对全球营商便利性的影响。

GBCI报告的见解有助于使投资者在挑选和管理其目标市场时能够更加胸有成竹。营商环境复杂的司法管辖区往往蕴含机遇，因而对人才及客户颇具吸引力。要驾驭这些复杂性，必须依靠本地知识协助您管理合规风险，找到增长路径。

在这篇文章中，我们将深入研究北美地区，审视构成各个司法管辖区营商环境复杂或投资环境和注册过程便利的因素。

墨西哥

GBCI 2023排名：第4位

墨西哥的高排名主要归咎于其法定流程。例如，许多事务仍需当面办理，给高管居住在海外的跨国企业带来了挑战。

此外，由于法规不明确，其解读也会出现差异。例如，墨西哥于2022年出台了最终实益拥有人（UBO）要求。该要求推行之初没有明确规定企业注册时需要提供哪些文件。公证员在审核文件时倾向于"宁紧勿松"，因为其在文件有误的情况下批准企业申请会受到高额的罚款和处罚。这意味着在墨西哥注册企业不是件易事。

为支持传统燃料能源，墨西哥政府明令禁止外国投资进入可再生能源领域，其立场引起了争议。人们对该决定褒贬不一，虽然它对环境造成了负面影响，但却也为许多墨西哥的化石燃料从业者提供了财务支持。

"最重要的是，投资者要相信法律。法律不可或缺，且应得到遵守。投资者还需做好准备去了解合规流程，以适应墨西哥的营商方式。" TMF Group墨西哥办事处专家

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多米尼加共和国

GBCI 2023排名：第18位

多米尼加共和国的营商环境稳定。虽然在该国设立和经营企业会面临一定复杂性，但政策较少变更。这意味着，一旦企业适应了当地的法律法规，就无需不断根据立法变更而调整营商方式。

该司法管辖区还为农业、能源、物流、采矿、旅游甚至电影等行业的企业提供了丰富机会，市场不断发展壮大。然而，在多米尼加共和国注册和运营企业仍会面临一定复杂性。例如，某些文件需要以西班牙语提交，为保持合规，跨国企业可能需要聘请翻译。

此外，劳动法高度保护雇员，规定雇员每天最多工作8小时，每周最多工作44小时。每周的工作截止时间为周六中午，超过后，须向雇员支付135%的加班费，夜间加班费为150%。根据法律，所有雇员有权分享公司净利润的10%，并可获得一个月的薪资作为圣诞奖金。虽然上述法律法规有助于保护雇员的权益，但却给进入该司法管辖区的企业带来了额外的合规成本和复杂性。

"尽管面临着一定复杂性，但多米尼加共和国拥有多领域的专业人才和丰富的发展机遇。该国地处中美洲加勒比海中心地带，物流便捷，为投资者提供了多种类型的投资机会。" TMF Group多米尼加共和国办事处专家

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尼加拉瓜

GBCI 2023排名：第26位

自2018年以来，尼加拉瓜长期处于社会政治危机之中，对当地造成了广泛影响，包括民主规则和人权指数。为此，尼加拉瓜政府加大了法规管控力度，引起了美国政府对尼加拉瓜官员和公共机构的制裁。

这种不确定性给在该司法管辖区经营的企业带来了复杂性，因为官员和公共机构的反应速度变缓，而且当地还出台了新的税率。因此，部分企业退出了尼加拉瓜，转而在更稳定的司法管辖区设立实体。尼加拉瓜的高通胀进一步推升了复杂性。2022年，当地通胀率高达11.59%，导致在该国经营的企业成本增加。

尼加拉瓜的政治体制同样加剧了复杂性。在尼加拉瓜，获得国民议会中多数选票的单一政党为执政党，有权颁布法律和法令。因此，该国的法律变更频繁，且几乎不会提前通知。

然而，尽管商业环境存在一定复杂性，但尼加拉瓜资源丰富，并且占据着南美洲的有利位置。因此，如果企业能够驾驭当前的政治不确定性，就能顺利在该司法管辖区运营并获得收益。

"尼加拉瓜拥有重要的经济资源：地处美洲中心，生物多样性高，是令人向往的旅游目的地；出口业发达；毗邻美国，可方便地通往大西洋和太平洋的主要航道；拥有大量勤劳踏实的年轻劳动力，支撑着制造业和服务业的发展。" TMF Group尼加拉瓜办事处专家

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巴拿马

GBCI 2023排名：第27位

对于外国企业而言，巴拿马的商业环境向来稳定简便，是南美洲极具吸引力的投资目的地。巴拿马也是国际银行枢纽和领先的离岸金融中心。近年来，政府一直把促进外商投资作为首要目标，已实施扩大税收优惠等举措。

然而，在巴拿马开立银行账户颇为复杂，需要耗费三个月左右的时间，阻碍了企业进入该司法管辖区。此外，在巴拿马经营的企业可雇用的外籍雇员人数有一定限值。例如，企业至少90%的雇员须为巴拿马人或巴拿马10年以上的合法居民。只有在特殊情况下，劳动部才会批准将这一限值降低到85%。不过，2023年4月，巴拿马政府对工作许可类别进行了重大调整，预计企业将可以雇用更多外籍熟练劳动力。

为简化企业设立和运营，巴拿马积极推进数字化，在会计与税务要求方面引入了电子发票，为企业办理税务报告提供便利。不过，只有在财政实体办理登记的注册会计师（CPA）才有权利开具发票。

未来，巴拿马预计将继续在地缘政治、经济和社会方面保持稳定，因此对外国企业而言仍是具有吸引力的营商目的地。

"巴拿马的商业环境稳定，蕴含丰富的投资机会，并且政府流程的自动化程度高，是极具吸引力的营商目的地。" TMF Group巴拿马办事处专家

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危地马拉

GBCI 2023排名：第37位

危地马拉在GBCI中再度排名第37位，这意味着该国同时存在着商业复杂因素和简化因素。企业在开始运营前，必须在不同政府部门注册，这是造成当地营商复杂性的一大原因。虽然最初设立起来较为困难，但一旦完成设立，危地马拉便会成为企业的理想营商地。

根据实体管理与监管法规，企业在开始运营前必须依法在至少四个当地政府部门完成注册，但这些流程大多支持线上办理，为外国投资者和企业提供了便利。为履行作为雇主的合规义务，企业必须掌握危地马拉的人力资源与薪酬管理制度。好在过去的12个月里，雇主和雇员缴款方面没有发生任何重大变更，企业得以稳定便利地开展业务。

2022年底，《环境评估、控制与监测条例》生效。这意味着，任何项目、工程、行业或现有活动，如果因其特性而可能破坏任何自然资源，都必须受到监管，并且开展这些活动的企业须获得环境许可证。这彰显了危地马拉政府的环保决心。虽然在条例推出之初，额外的监管会给企业带来复杂性，但这项立法相对简单，相关企业遵守起来并不难。

未来几年，危地马拉的经济、社会、政治以及地缘政治形势预计将保持稳定，因而对企业颇具吸引力。

"危地马拉设有一些复杂的要求和程序，需参考专业的本地建议。" TMF Group危地马拉办事处专家

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萨尔瓦多

GBCI 2023排名：第44位

在萨尔瓦多，外国企业须向多个机构履行义务，每年还要更新大量许可证和执照，并且许多流程仅支持当面办理。不过，外国企业可以在萨尔瓦多设立合规代表，代表只需获得有限的委托，就能代为办理大多数登记和手续。

税务文件依然采用纸质形式，因此签发和寄送都离不开本地实体和代表的协助。不过，萨尔瓦多税务机关正在向数字化流程过渡，税务申报和相关程序将得到简化和加快，开具发票的形式有望变得分散而灵活。

在过去一年中，萨尔瓦多的社会保障税上涨，增加了劳动力成本，进而使外国企业的投资成本变高。不过，当地的社保合规程序相当简单，得益于流程的数字化，企业可以随时随地轻松提交报告。此外，数字咨询渠道高效畅通，企业遇到任何问题都能迅速得到解决。

"为了实现经济增长，萨尔瓦多正着力提升旅游业的吸引力。为此，当地政府严厉打击犯罪，努力将萨尔瓦多打造为拉丁美洲最安全的国家。" TMF Group萨尔瓦多办事处专家

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哥斯达黎加

GBCI 2023排名：第45位

哥斯达黎加对外国企业颇具吸引力，部分原因在于现有流程的数字化程度很高，并且大多数企业（某些受监管的活动或行业除外）无需在当地设立法人代表。哥斯达黎加的企业和税务义务明确且高度标准化，外国企业在哥斯达黎加注册和运营面临的挑战有限。

尽管如此，外国企业仍会面临一些挑战。根据UBO要求，企业须披露大量细节，往往很耗时。不过，只要企业能够有序保存文件和股本结构信息，就能顺利满足相应要求。

哥斯达黎加政府出台了吸引外国投资的举措。例如，《自由区法》降低了所得税和企业税，旨在鼓励企业到哥斯达黎加营商。此外，2022年《数字游民法》出台后，远程雇员、雇主和自由职业者在哥斯达黎加可获得远程工作签证，允许的停留时间比旅游签证更长。

在环境可持续发展法规方面，哥斯达黎加多年来一直走在中美地区的前列。例如，《国家可持续生产和消费政策》规定，以12年为期，采取可持续的生产和消费行动。虽然可持续发展立法可能会给企业带来复杂性，但它通常比较模糊，存在自由解读的空间，并且不强制适用于所有企业。未来，必须遵守环境立法的企业预计将增多，但这在实践中意味着什么，仍需时间来验证。

"在新的地方开始运营向来是一项复杂挑战，但专业的团队可助力企业简化在哥斯达黎加设立和运营的过程，助力企业取得成功。" TMF Group哥斯达黎加办事处专家

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洪都拉斯

GBCI 2023排名：第47位

洪都拉斯是拉丁美洲商业便利性较高的司法管辖区之一。当地的立法和监管较为稳定，外国企业在适应商业流程的过程中可参考明确的立法框架。

不过，企业设立过程中的某些步骤较为复杂。例如，企业须在不同政府机构完成单独的注册流程，因此整体耗时会比预期的要长。根据洪都拉斯对实体的要求，企业必须在当地拥有一名洪都拉斯国民或居民外国人作为法人代表。此外，企业还必须在当地拥有合法住所地，并向银行提交UBO信息。在洪都拉斯，从政府部门获取信息的途径有限，并且缺乏一致的线上支持，因此企业难以驾驭关键流程或新法规。

TMF Group洪都拉斯办事处的专家预计，未来五年，该司法管辖区的政治、经济和社会稳定性将有所下降。虽然这无疑会推升其商业环境的复杂性，但未来五年，预计企业对洪都拉斯的投资仍将增加。

"宪法在人权规定方面的变更可能会影响劳动力和企业的稳定。" TMF Group洪都拉斯办事处专家

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加拿大

GBCI 2023排名：第48位

对外国企业而言，在加拿大营商的复杂性较低。除申报企业所得税和增值税外，企业无需编制单独的财务报表或向政府机构备案。此外，加拿大对薪资预扣和汇款的要求宽松，所有省份（魁北克除外）的汇款均提交给加拿大税务局。

不过，在联邦一级设立企业颇为困难，因为联邦下辖的13个省份设有不同的要求。例如，各省的居民董事和UBO透明度登记要求均有差异，并且在增值税规则和税率、预扣以及职场保险与补偿计划方面也有所不同。

加拿大长期受地缘政治紧张局势的影响，通胀的上升对企业造成了直接冲击。不过，对于雇员而言，加拿大市场仍较为健康，大多数行业的薪资涨幅都与通胀保持一致。尽管当地经济存在衰退风险，但当前，通胀率和利率已稳定下来，因此从国际投资的角度来看，经济前景有望保持稳定。

"加拿大的经济和政治局势都很稳定。它拥有强大的金融体系，人口的受教育程度高。加拿大的经济开放，对外国资本和人才的限制很小，外国投资者可聘用拥有不同技能的人才。" TMF Group加拿大办事处专家

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牙买加

GBCI 2023排名：第49位

牙买加的商业复杂性较低，在今年的GBCI中排名第49位。这离不开便利的企业设立流程，企业只需填写简洁明了的表格，就能完成大多数备案和登记。大多数政府机构都接受数字签名，很少要求对文件进行海牙认证。

但另一方面，牙买加的税收制度复杂、税率较高、税基狭窄，并且有很多税收减免的情况。由于法律所涵盖的税务流程和合规义务较少，企业可能会在驾驭税务流程时面临不确定性。另一个会给外国企业带来复杂性的因素是国家保险计划。该计划相关的立法变更频繁，外国企业和投资者很难紧跟（最近一次变更发生在2022年年中）。

在过去一年中，企业设立和运营方面没有发生任何重大变更，企业无需花费太多精力适应新要求。为了与欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）接轨，牙买加预计将在2023年底出台数据保护法。由于熟悉新要求需要时间，预计这将在短期内增加牙买加的商业复杂性。

"过去的一年里，牙买加没有发生任何重大变更，因此预计企业设立和运营时面临的复杂性将维持当前水平。" TMF Group牙买加办事处专家

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美国（US）

GBCI 2023排名：第68位

在今年的GBCI中，美国仍是商业最便利的司法管辖区之一，只差一点就能跻身十大商业复杂性最低的司法管辖区行列。这是因为美国积极营造商业友好的环境，着力吸引外国直接投资（FDI）。因此，自新冠疫情爆发以来，当地的外国直接投资不断增加。这是由于即便在地缘政治极不稳定的时期，美国的商业环境也长期保持平稳，尤其是与一些欧洲司法管辖区相比。

近年来，美国经历了一定程度的通货膨胀。不过，拜登接替特朗普成为总统后，投资者的信心有所增强。虽然特朗普执政期间在税务和商业方面很友好，但对于美国的企业而言，他的执政风格波动性较强，会给营商造成挑战。拜登政府则倾向于维持投资环境的平稳，以吸引外国直接投资进入美国。

预计未来几年，美国的商业复杂性将保持在较低的水平，但仍会有一些变化发生。例如，《企业透明度法案》（CTA）将从2024年起适用于新实体，并于2025年起适用于已设立的实体。该法案要求企业披露更详细的信息，以提高透明度，打击腐败和洗钱。这可能会给初入美国的企业带来额外的复杂性，但应有助于在未来几年持续稳定地吸引外国直接投资。

"美国是对外国企业最友好的国家之一，对董事或法人代表的国籍和居住地不设任何限制。哪怕身处境外，也可完成企业设立。" TMF Group美国办事处专家

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英属维尔京群岛（BVI）

GBCI 2023排名：第73位

英属维尔京群岛一直是营商复杂性最低的地区之一，其商业便利性和全球业务需求已深深融入该司法管辖区内的流程和原则中。比如，该司法管辖区实行流程高度自动化，优先考虑与全球标准保持一致，以便跨国企业能够在熟悉的结构和框架内运作。

然而，2023年2月，英属维尔京群岛由于迟交必要文件，被列入欧盟税收不合作的司法管辖区黑名单。实际上，该司法管辖区符合所需的国际标准，目前正在等待欧盟撤销此黑名单。列入黑名单可能会带来一些麻烦，但在英属维尔京群岛运营的企业并不过分担心这一点。它们知道该司法管辖区是透明且一致的，预计未来几个月业务将恢复正常。

英属维尔京群岛的透明度和安全性对于PWFO和基金投资者尤其具有吸引力，因为他们可以保护在其他更不稳定的司法管辖区可能面临的资产风险。以南美地区为例，这里存在腐败、恶性通货膨胀和政治动荡等历史问题，营商环境可能不稳定。

"英属维尔京群岛是外国直接投资的国际枢纽，独立于特定国家及其立法，并为国际企业和个人提供大量自由空间来创建活动和财富。该司法管辖区拥有组织良好、运行顺畅的法律框架，严格符合经合组织等制定的国际标准。" TMF Group英属维尔京群岛办事处专家

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库拉索

GBCI 2023排名：第76位

库拉索岛尽管地缘政治环境动荡不安，但由于自身稳定，并且逐年推动营商流程简化，因此如今仍是全球企业运营和注册最简单的司法管辖区之一。具体而言，库拉索岛的税务机关在过去一年采取了措施来加快和简化流程，并清除了因新冠疫情而造成的事务积压。这使得对库拉索岛的投资比往年更具吸引力，并带来了新的机会。

开设银行账户是企业注册过程中最复杂的环节，因为银行倾向于规避风险，必须确保资金合法。这符合越来越关注KYC等透明度法规的全球趋势。投资者和企业可以预想到这些检查流程，因此对于进入库拉索岛的企业和个人来说，应该已经习以为常。

库拉索岛与荷兰拥有历史上的联系，同时提供远程工作计划，因此近年来吸引了越来越多的数字游民。尤其是年轻的企业家正在充分利用库拉索岛较低的房地产价格和其他优势。再加上远程工作的灵活性，库拉索岛很可能在未来几年继续吸引国际雇员。

"库拉索岛是投资南美地区的避风港。只要具备恰当的专业知识，注册企业其实并不十分复杂。只有开设银行账户这一环节可能会稍有负担。" TMF Group库拉索岛办事处专家

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开曼群岛

GBCI 2023排名：第78位

开曼群岛仍然是全球商业复杂性指数中最不复杂的司法管辖区，拥有简单易行的实体注册、会计和税务准则，因此在这里设立和运营企业相对容易。开曼群岛的监管机构采取"轻度干预"方式，法规透明而明确。与税收复杂且专业机构和监管机构更发达的在岸司法管辖区相比，离岸司法管辖区可以从更简单的营商方式中获益。

近年来，开曼群岛在采纳全球监管合规要求方面发生了根本性转变，比如UBO、反洗钱（AML）、外国账户税务合规法案（FATCA）和通用报告准则（CRS）。开曼群岛的企业如今已经熟知这些要求，驾驭这些要求已成为很多跨国企业熟悉的任务。

虽然开曼群岛的商业复杂性最低，但对于在开曼群岛运营但未习惯于离岸司法管辖区的新客户来说，仍存在一些挑战。例如，企业可能会对KYC 和AML所需的细节程度感到惊讶，从而导致开设银行账户的过程更加严格。不过，这种监管水平有助于维持该司法管辖区的稳定性及其作为全球金融中心的地位。

"在监管和合规立法方面，开曼群岛在全球范围内遥遥领先"。 TMF Group开曼群岛办事处专家

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2023年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告：《2023全球商业复杂性指数》。

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Originally published 20 July 2023

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