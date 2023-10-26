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TMF Group的《2023年全球商业复杂性指数》（GBCI 2023）基于与商业复杂性相关的292个不同指标，深入分析了全球与各地所面临的挑战，及其对全球营商便利性的影响。

GBCI报告的见解有助于使投资者在挑选和管理其目标市场时能够更加胸有成竹。营商环境复杂的司法管辖区往往蕴含机遇，因而对人才及客户颇具吸引力。要驾驭这些复杂性，必须依靠本地知识协助您管理合规风险，找到增长路径。

在这篇文章中，我们将深入研究南美地区，审视构成各个司法管辖区营商环境复杂或投资环境和注册过程便利的因素。

巴西

GBCI 2023排名：第3位

尽管排名较去年下降了两位，但巴西的商业环境仍颇具挑战性。这主要归咎于其会计与税务流程。巴西设有市级、州和联邦的三级税收制度，监管环境高度严密。与此同时，税收法规变更频繁。有意进入巴西市场的企业需了解严苛的税收架构，并掌握驾驭当地市场的专业知识。

尽管如此，巴西已着手简化商业运作。过去的12个月里，外汇管制规则和外国投资者专项规定已得到简化。此外，基金服务的监管环境也得到完善，流程有望在未来变得更加简洁。巴西与全球合规监管框架接轨后，将推行与国际一致的流程和立法，熟悉全球监管的企业由此会得到更多便利。

地缘政治环境充满挑战，这对世界各地的企业而言都是难题，但巴西等司法管辖区却吸引了更多投资者。其中一大原因在于，当前许多无法在俄罗斯经营的企业已转移至巴西。

"巴西充满长期投资机会。但由于其商业复杂性和官僚主义，短期举措难以取得成效。" TMF巴西办事处专家

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哥伦比亚

GBCI 2023排名：第5位

外国企业初入哥伦比亚时，可能难以理解某些法律法规的运作方式。哥伦比亚的监管严格，因此合规是运营的关键。例如，在司法管辖区之间转移资金时，需满足特定要求，例如提交外汇市场表。一旦企业了解并熟悉该流程，复杂性便会降低，但由上述例子可知，哥伦比亚的营商环境最初适应起来颇为困难。

过去12个月里，古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）当选哥伦比亚新总统。佩特罗的左翼出身引发了一些紧张情绪，因为在此之前，哥伦比亚长期由右翼执政。此外，2022年12月通过的税收改革也将带来复杂性，因为在该司法管辖区运营的企业需要适应变化。

由于通货膨胀及其他相关问题，哥伦比亚比索已出现贬值。因此，部分企业在2022年暂缓了注册计划。2023年初，随着金融环境趋于稳定，企业似乎有意继续进军该司法管辖区。

"哥伦比亚对投资持开放态度。法规和流程起初可能难以理解，但数月后，投资者便能适应并轻松驾驭当地的商业复杂性。" TMF哥伦比亚办事处专家

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秘鲁

GBCI 2023排名：第7位

由于某些流程上的官僚主义，例如注册企业时需多次前往公证处进行面对面沟通和登记，秘鲁仍是GBCI中复杂性最高的司法管辖区之一。繁琐的流程意味着在秘鲁设立实体通常要耗时约20天，而在商业复杂性最低的司法管辖区，只需几小时就能完成企业注册。

秘鲁的政局动荡，抗议活动频发，这为商业带来了不确定性。尽管秘鲁拥有大量推动经济发展的机会和自然资源，但企业进军该国的信心已经动摇。秘鲁需要更多时间来重建稳定的环境并吸引外国直接投资。

鉴于当地丰富的自然资源，可持续性是一个关键议题，而ESG也日益成为焦点。例如，在采矿业中，大型矿井采用前沿技术来推动绿色商业。然而，秘鲁有许多非法矿场，不仅违背绿色工作方式，而且还输送资金煽动政治动乱。

和其他许多南美地区司法管辖区一样，秘鲁也面临着通胀问题，而俄乌冲突进一步增加了通胀压力。秘鲁无法像冲突前那样进口尿素，导致境内尿素的价格上涨。这表明战争的影响范围广泛，遍及各大洲的司法管辖区。

"秘鲁以农业、采矿业、渔业和基础设施服务等行业为重点。当地经济强劲、商业连续，蕴含诸多机会，但必须时刻关注政治局势。" TMF秘鲁办事处专家

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玻利维亚

GBCI 2023排名：第9位

玻利维亚注重本地化，营商环境较复杂。政府规定，某些流程必须使用西班牙语办理，这会给外国企业造成阻碍，因为其可能需要寻求当地合作伙伴或翻译的帮助。

此外，玻利维亚还设有居民要求。在该国运营的股份有限公司必须有一名董事和法定代表人为玻利维亚国民或合法居民。这为有意进入该司法管辖区的外国企业增加了复杂性。这些企业注册时与当地没有联系，为满足这一要求，需额外任命新的高管。

玻利维亚的会计标准还规定，企业记账时应使用当地货币玻利维亚诺。该货币较为少见，会给跨国企业带来难题。为进一步实现流程的本地化，财务报表也必须由记账的同一会计师签署。

这种对本地化的关注也延伸到了劳动力方面。在玻利维亚，薪资单上外籍雇员的数量不能超过雇员总数的15%。因此，玻利维亚人在就业上比外籍雇员更具优势，这对当地居民非常有利，但对拥有众多外籍雇员的外国企业而言有些棘手。

"玻利维亚位于南美地区的中心。外国企业可将其视为商业战略点，用于囤积商品并销往南美各地。" TMF玻利维亚办事处专家

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阿根廷

GBCI 2023排名：第10位

由于一系列原因，阿根廷的商业环境对外国企业而言很复杂。例如，注册企业时需要多次与政府部门沟通，相当繁琐且耗时。

阿根廷的法律法规也经常变更，企业需要不断适应新的工作方式，因而复杂性较高。该司法管辖区采取传统的方法支持雇员，很好地保障了雇员权益，但其中某些要求非常严苛，企业执行起来较困难。

近年来，阿根廷的大规模通胀进一步推升了其复杂性。该司法管辖区长期面临着恶性通胀，当前的全球经济局势更是使其通胀率飙升至惊人的95%。因此，企业每年都需要多次调薪，还需要修改薪资单、合同和其他雇员文件，费时又费钱。

虽然通货膨胀增加了复杂性，但俄乌冲突也为阿根廷创造了机会。该国正着力实现燃料自给自足，并计划在未来成为燃料出口国。因此，随着阿根廷填补俄乌冲突造成的全球燃料短缺，其经济有望得到提振。

"阿根廷市场极为复杂，但它也蕴含着大量机遇。该国拥有4500万人口，以及丰富的锂、石油、矿产、可再生能源和农业企业资源。其行业市场规模庞大，许多跨国企业已入驻。" TMF阿根廷办事处专家

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智利

GBCI 2023排名：第14位

在今年的GBCI中，智利的排名从2022年的第15位上升了一位，仍是商业复杂性最高的司法管辖区之一。一大原因在于会计与税务立法的本地化程度较高，外国投资者在进入该司法管辖区时需相应调整现有企业制度，因此面临的挑战较大。例如，账户必须以智利比索开立，除非向税务机关申请美元或欧元账户授权。此外，必须拥有一名智利居民作为法人代表，才能注册企业并遵守纳税义务。因此，外国企业在进入智利时可能会遇到阻力。

而智利国会正在讨论的一项税收改革可能还会在未来带来新的变化。例如，针对铜矿企业，预计将增加对高收入个人的税收，并将企业税率从27%下调至25%。为适应新流程，企业所面临的复杂性可能会增加。

尽管如此，法律法规本身明确且一致，并且部分流程支持线上操作，可提升办事效率。总体而言，智利在过去的30年里稳步发展，并且这一趋势仍将延续。

"在过去的30年里，智利稳步发展，成为了拉丁美洲的领导者。该国出台了多个贸易协定和避免双重征税协定，成为了国内外企业较为理想的营商地点。由于法规明确，在智利投资很安全。" TMF智利办事处专家

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巴拉圭

GBCI 2023排名：第19位

巴拉圭在今年的GBCI中排名第19位，其商业环境虽然复杂，但波动较小。当地货币以及法律法规总体稳定，可为在该国注册和运营的企业提供确定性。近年来的一些变革，例如对反洗钱法的调整，增加了会计师、律师和企业高管所承担的责任。

巴拉圭复杂性较高的一大原因在于，投资者需要缴纳所得税和财富税，还需要拥有巴拉圭住址和身份证。企业还要遵守相当严格的最终实益拥有人（UBO）要求，这给个人和企业带来了复杂性。

尽管如此，但巴拉圭在实施环境、社会和企业治理（ESG）法规方面向来走在前沿。该国政府已经与上市及私营公司签订协议，旨在促进可持续性、多样性和包容性。这可能会给企业带来复杂性，但随着ESG原则在全球范围内普及，企业将从中获益。

巴拉圭长期依赖纸质化流程，尤其是在企业注册过程中，这是造成复杂性的另一大原因。为了消除这种情况，巴拉圭持续推进改革。例如，从2023年下半年起，所有纳税人必须使用电子发票。尽管其目的在于简化商业流程，但在企业适应这一新工作方式的初期，当地的复杂性会"骤增"。

"巴拉圭的企业或商业活动监管法律多年来保持稳定。当地货币的波动也很小，近年来通货膨胀率较低。" TMF巴拉圭办事处专家

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委内瑞拉

GBCI 2023排名：第22位

委内瑞拉盛行官僚主义、依赖文书工作且缺乏集中的流程，因而商业复杂性较高。例如，在该司法管辖区，董事或地址等企业内部的所有变更，都必须通过股东大会登记。这需要时间和计划，给企业带来了额外的负担。

即使企业还未运营，也必须申报税收，并且要隔周申报增值税，这意味着企业需要完成大量文书工作。委内瑞拉还存在通胀问题，当地货币委内瑞拉玻利瓦尔贬值严重，兑换起来很困难，但税款却需要以玻利瓦尔缴纳。企业为保持合规，必须克服换汇方面的复杂性。

当地的企业注册流程也颇为冗长，使得企业无法快速开始运营。例如，企业须至少拥有两名股东才能注册成立。预计在未来几年内，委内瑞拉的复杂性不会降低。由于腐败等长期政治和社会问题，部分企业将放弃该司法管辖区。

"委内瑞拉的复杂性较高，除立法外，流程上的官僚主义、雇员保护主义、外汇管制和集中流程的缺乏都难辞其咎。企业无法在线上进行咨询、填写文书和办理业务，这不仅增加了复杂性，也给了腐败可乘之机。" TMF委内瑞拉办事处专家

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乌拉圭

GBCI 2023排名：第35位

乌拉圭在今年的GBCI中排名第35位，该国同时存在着商业复杂因素和简化因素。企业要进入该司法管辖区并不困难，因为政治、社会和经济较为稳定，而邻近的其他司法管辖区均不具备这一优势。2024年大选已经拉开序幕，由于现任总统路易斯·拉卡列·波乌（Luis Lacalle Pou）无法再次参选，预计未来几年发生的变化将影响商业复杂性。

尽管通货膨胀在全球范围内引发了重大问题，但乌拉圭的通胀水平大致与前几年持平。企业在处理乌拉圭通胀问题时已然得心应手，并且2023年3月，当地通胀率为7.33%，达到2021年6月以来的最低值。即使在乌拉圭经营的企业早已对通胀不陌生，但它仍会影响商品、服务和劳动力价格。

未来，在该国经营的企业会越来越关注ESG。虽然目前还没有出台当地标准，但随着对更环保、更公平的工作方式的重视，法律法规有望在未来跟进。虽然立法刚出台时会给当地企业带来更高的复杂性，但更环保、更公平的工作方式顺应了全球众多企业的建设目标。

"乌拉圭在各方面仍保持相当稳定，对外国投资吸引力较高。当地的政治体系，无论意识形态如何，都尊重国家法律和与私人当事方达成的协议，尤其是在投资、发展和促进就业方面。" TMF乌拉圭办事处专家

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厄瓜多尔

GBCI 2023排名：第40位

对于外国企业而言，厄瓜多尔同时存在着商业复杂因素和简化因素。一方面，每年大量的立法变更推升了复杂性；另一方面，外国企业的注册流程却很简便。

现任总统吉列尔莫·拉索（Guillermo Lasso）热衷于鼓励外国企业的投资。他推出了宏伟的计划，着力促进经济发展，吸引对石油、采矿和旅游等关键行业的投资，并且预计还将继续完善和出台旨在增加外国投资的立法。

2022年，厄瓜多尔的通胀率为3.74%，虽然低于毗邻的秘鲁和哥伦比亚，但已达该司法管辖区10年来的最高值。由于俄罗斯和乌克兰是厄瓜多尔的两大出口国，因此俄乌冲突也对该国的农产品出口企业（厄瓜多尔的支柱产业之一）产生了冲击。例如，相较冲突前的水平，厄瓜多尔对俄罗斯的香蕉出口减少了8%，而对乌克兰的出口减少更是达到了惊人的99.7%。

尽管地缘政治紧张局势加剧了经济和贸易挑战，但由于现有的流程简便，厄瓜多尔对外国企业仍较具吸引力。再加上总统的商业友好态度，在未来几年内，外国投资有望增加。

"在这里注册企业很容易，我们正在等待今年针对外国企业的利好消息。" TMF厄瓜多尔办事处专家

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2023年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告：《2023全球商业复杂性指数》。

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Originally published 20 June 2023

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