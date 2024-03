ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

O Domicílio Judicial Eletrônico, regulamentado pela Resolução n.º 455/2022 e pela Portaria n.º 29/2023, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta que concentra, em um único local, todas as comunicações processuais provenientes dos tribunais brasileiros. Com essa ferramenta, é possível receber e acompanhar citações, intimações ou outras notificações processuais.

A Portaria CNJ n.º 46/2024 divulgou um cronograma de cadastro obrigatório. Assim, as pessoas jurídicas de direito privado devem, até o dia 30 de maio de 2024, efetuar esse cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico, sob pena de serem compulsoriamente cadastradas pelo próprio CNJ, com base nos dados constantes junto à Receita Federal.

Conforme a Portaria n.º 46/2024, o cadastro é facultativo para as pessoas físicas. Já as microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam a esse cadastro quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).

Essa medida vem regulamentar o art. 246 do Código de Processo Civil, alterado pela Lei n.º 14.195/2021 (Lei de Ambiente de Negócios). A ausência de confirmação da citação eletrônica em até três dias úteis, contados da data do seu envio ao Domicílio Judicial Eletrônico, implicará a citação pelo correio; por oficial de justiça; por escrivão ou chefe de secretaria; ou por edital. Todavia, caso a empresa ré deixe de confirmar a citação recebida por meio eletrônico nesse prazo, praticará ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, salvo se apresentada justa causa na primeira oportunidade de falar nos autos. Com relação às demais comunicações processuais, não havendo a confirmação em até dez dias corridos contados do seu envio, serão consideradas automaticamente realizadas na data do término desse prazo. Para auxiliar no controle dos prazos, a plataforma permite a ativação de alertas por e-mail.

Com o objetivo de apoiar os usuários no cadastro, gestão de usuários e acesso ao sistema, o Programa Justiça 4.0 elaborou vídeos tutoriais e manual do usuário. Acesse: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/domicilio-judicial-eletronico/

Visit us at Tauil & Chequer

Founded in 2001, Tauil & Chequer Advogados is a full service law firm with approximately 90 lawyers and offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Vitória. T&C represents local and international businesses on their domestic and cross-border activities and offers clients the full range of legal services including: corporate and M&A; debt and equity capital markets; banking and finance; employment and benefits; environmental; intellectual property; litigation and dispute resolution; restructuring, bankruptcy and insolvency; tax; and real estate. The firm has a particularly strong and longstanding presence in the energy, oil and gas and infrastructure industries as well as with pension and investment funds. In December 2009, T&C entered into an agreement to operate in association with Mayer Brown LLP and become "Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP."

© Copyright 2024. Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. All rights reserved.

This article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.