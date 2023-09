ARTICLE

O painel foi criado com o objetivo de reforçar e promover a transparência com relação aos acordos de leniência celebrados com a CGU. As informações fornecidas pelo painel permitem a visualização de quais empresas estão sendo monitoradas, de relatórios de monitoramento e compromissos assumidos, bem como o acompanhamento de cada um dos acordos de leniência firmados.

O acordo com o BNDES tem como escopo a criação de um conjunto de parâmetros que serão incorporados na política de crédito do banco e deverão ser atendidos para a concessão de financiamentos públicos. Segundo o acordo, todas as empresas com faturamento superior a R$ 300 milhões devem implementar ações de integridade e de prevenção e combate à corrupção.

