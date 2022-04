A sócia de Direito Societário, Fusões e Aquisições, Patrícia Braga, e os advogados da área, André Maruch e Eliane Bordin, juntamente à head de Direito Ambiental, Letícia Marques, a advogada de Direito do Trabalho, Bruna de Cesare, e o advogado de Direito Tributário, Jefferson Souza, participaram do "Acquisition Structures: Comparing Asset and Share Purchases (Brazil)", publicado pelo Practical Law, da Jefferson Souza.

O documento aborda as principais diferenças entre compra de ações e transação de compra de ativos no Brasil. Também aponta algumas vantagens e desvantagens de estruturar uma aquisição privada como uma ação ou compra de ativos, além de outros pontos a serem considerados em meio à escolha de uma estrutura de transação no Brasil.

Para ler o documento completo, clique aqui.

*Reproduced from Practical Law with the permission of the publishers. For further information, visit practicallaw.com

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.