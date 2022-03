O sócio de Direito Trabalhista, Alexandre Pessoa, e os advogados da área, Paulo Chubba e Bruna de Cesare, participaram do "Employees: Cross-Border Private Acquisitions (Brazil)", publicado pela Practical Law, da Thomson Reuters.

O documento expõe questões do Direito Trabalhista que devem ser consideradas durante a aquisição de uma empresa privada no Brasil. Alguns dos temas discutidos são: as obrigações e proteções legais dadas a empregados no Brasil, no caso de compra de ações ou ativos; a demissão de funcionários, explicando os custos e as formalidades por trás desse processo; algumas cláusulas padrões no contrato de compra; e, por fim, vistos necessários para diretores e executivos estrangeiros.

Para ler o conteúdo na integra, clique aqui.

*Reproduced from Practical Law with the permission of the publishers. For further information, visit practicallaw.com

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.