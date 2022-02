O sócio de Direito Societário, Fusões e Aquisições do KLA, Mario Fioratti, juntamente aos advogados da área, Augusto Simões e Flavia Trigo, participaram do "Consideration and Acquisition Finance: Private Acquisitions (Brazil)", publicado pela Practical Law, da Thomson Reuters.

O guia expõe os principais tópicos a serem considerados em meio a estruturação de contraprestação e financiamento (variando entre dívida ou patrimônio, ou até uma combinação de ambos) durante o processo de aquisição de uma empresa brasileira.

Para ler o conteúdo na integra, clique aqui.

*Reproduced from Practical Law with the permission of the publishers. For further information, visit practicallaw.com

