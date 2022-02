ARTICLE

Brazil: Melissa Kanô Participa Do "Cultural Skills For Cross-Border Transactions (Latin America- Brazil And Mexico)"

A sócia de Direito Societário, Fusões e Aquisições, Melissa Kanô, teve artigo publicado pela Practical Law, uma plataforma da Thomson Reuters. Intitulado "Cultural Skills for Cross-Border Transactions (Latin America- Brazil and Mexico)", o artigo visa orientar e ensinar algumas habilidades transculturais, consideradas essenciais para equipes multiculturais perante uma transação transfronteiriça.

Outro importante ponto ressaltado é a relação existente entre os traços culturais e as transações jurídicas, isto é, a maneira como essas questões podem afetar durante as operações. Para isso, explica-se alguns tópicos como: a importância de construir a confiança com a outra parte da transação, os diferentes tipos de liderança e hierarquia nos países, e a forma como o humor e a linguagem corporal podem afetar a decisão de uma transação.

O foco geral do artigo é em torno das culturas da América Latina, dando enfoque ao Brasil e, também, ao México, dessa forma, serve como guia para advogados que aconselharão transações nessas regiões.

