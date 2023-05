ARTICLE

O contrato é o instrumento pelo qual as partes formalizam uma relação e criam um vínculo entre si. Ter um contrato assinado, com disposições claras e objetivas, de fácil entendimento e compreensão, é de extrema importância e reduz os riscos de desgastes entre as partes. Muitas empresas veem o contrato como uma mera formalidade, ou até mesmo um empecilho na formação da relação.

No entanto, o contrato é uma oportunidade de aproximar as partes mediante a negociação de cláusulas redigidas com cuidado e diligência, por profissionais experientes e capacitados. Ao se chegar a um consenso sobre essas cláusulas, as partes garantem que as intenções e as condições comerciais sejam exigidas e cumpridas durante a vigência do contrato.

Para explicar os principais pontos a serem observados, o KLA divulga a publicação “Melhores Práticas em Contratos”. Clique aqui para acessá-la.

