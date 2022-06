ARTICLE

Ainda, como fundamento da decisão, foi disposto ser equivocada a interpretação dada pelo TST ao trecho do artigo 114, §2º da CF/88 que trata da vedação ao magistrado para homologar dissídios coletivos nos quais não foram mantidas as condições normativas anteriormente pactuadas. Isso porque, na visão do STF, essa previsão apenas veda o estabelecimento de condições inferiores ao previamente pactuado, não interferindo no prazo estipulado para eficácia das condições negociadas.

