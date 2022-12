ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 12.12.2022 a 16.12.2022.

Administrativo

ADC 45 (STF): Constitucionalidade dos arts. 13, V, e 25, II, da Lei n.º 8.666/1993, que declara o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas como serviços técnicos profissionais especializados para fins de inexigibilidade de licitações.

Constitucionalidade dos arts. 13, V, e 25, II, da Lei n.º 8.666/1993, que declara o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas como serviços técnicos profissionais especializados para fins de inexigibilidade de licitações. TC 016.376/2021-8 (TCU): Representação do Município de Ilhabela/SP contra ato do IBGE que demarcou novas linhas de projeção dos limites territoriais entre o município e a vizinha São Sebastião/SP, com impacto direto na distribuição dos royalties devidos pela exploração de campos de petróleo e gás natural.

Representação do Município de Ilhabela/SP contra ato do IBGE que demarcou novas linhas de projeção dos limites territoriais entre o município e a vizinha São Sebastião/SP, com impacto direto na distribuição dos royalties devidos pela exploração de campos de petróleo e gás natural. TC 034.460/2017-9 (TCU): Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização com o objetivo de verificar a ocorrência de possíveis irregularidades no uso de recursos do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização com o objetivo de verificar a ocorrência de possíveis irregularidades no uso de recursos do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT). TC 012.179/2016-7 (TCU): Representação sobre irregularidades na cisão do contrato de concessão da Malha Ferroviária Nordeste (Transnordestina).

Representação sobre irregularidades na cisão do contrato de concessão da Malha Ferroviária Nordeste (Transnordestina). TC 013.265/2021-0 (TCU): Auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo de fiscalizar a conformidade dos atos administrativos relacionados a termo de compromisso para a execução de obras de contenção de encostas em áreas de alto risco no Município de Salvador/BA.

Auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo de fiscalizar a conformidade dos atos administrativos relacionados a termo de compromisso para a execução de obras de contenção de encostas em áreas de alto risco no Município de Salvador/BA. TC 012.269/2022-0 (TCU): Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização junto ao CADE, com o objetivo de verificar se o Conselho vem incorporando os princípios da Lei de Liberdade Econômica (Lei n.º 13.874/2019) em sua atuação.

Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização junto ao CADE, com o objetivo de verificar se o Conselho vem incorporando os princípios da Lei de Liberdade Econômica (Lei n.º 13.874/2019) em sua atuação. Projeto de Lei 2896/2022 (Câmara dos Deputados): Visa alterar o art. 93 da Lei n.º 13.303/2016, para dispor sobre gastos com publicidade da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.

Anticorrupção e Compliance

TC 020.015/2020-8 (TCU): Representação, com pedido de cautelar, protocolada pelo Ministério Público de Contas junto ao TCU a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Brasil S.A., relacionadas à interferência do controlador ou de terceiros sobre as decisões corporativas do banco.

Representação, com pedido de cautelar, protocolada pelo Ministério Público de Contas junto ao TCU a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Brasil S.A., relacionadas à interferência do controlador ou de terceiros sobre as decisões corporativas do banco. TC 032.178/2017-4 (TCU): Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização na Superintendência de Seguros Privados (Susep), em sua função reguladora e fiscalizadora do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo em vista a existência de supostas fraudes identificadas pela PF, por meio da "Operação Tempo de Despertar".

Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização na Superintendência de Seguros Privados (Susep), em sua função reguladora e fiscalizadora do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo em vista a existência de supostas fraudes identificadas pela PF, por meio da "Operação Tempo de Despertar". TC 012.194/2019-0 (TCU): Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em tomada de contas especial instaurada para examinar contratos firmados pela Petrobras na Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC).

Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em tomada de contas especial instaurada para examinar contratos firmados pela Petrobras na Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC). TC 024.182/2015-0 (TCU): Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento em contrato celebrado para a implantação de uma subestação de 69 kV, ampliação de outra existente e realização de suas interligações à Refinaria Presidente Getúlio Vargas.

Energia e Infraestrutura

TC 030.480/2022-1 (TCU): Solicitação formulada por Senador da República requerendo informações a respeito da concessão do serviço de distribuição de energia elétrica no estado de Goiás.

Solicitação formulada por Senador da República requerendo informações a respeito da concessão do serviço de distribuição de energia elétrica no estado de Goiás. TC 035.732/2020-2 (TCU): Acompanhamento da desestatização do Porto de Santos, por meio da alienação da totalidade das ações da Santos Port Authority pertencentes à União associada à outorga da concessão do serviço público de administração do porto.

Acompanhamento da desestatização do Porto de Santos, por meio da alienação da totalidade das ações da Santos Port Authority pertencentes à União associada à outorga da concessão do serviço público de administração do porto. TC 030.502/2022-5 (TCU): Processo administrativo referente à proposta de que seja formulada resolução para o estabelecimento de tratamento diferenciado aos processos relacionados às obras de infraestrutura e às concessões, permissões e autorizações de serviços públicos.

Tributário e Financeiro

Projeto de Lei Complementar 178/2021 (Câmara dos Deputados): Visa instituir o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias e estabelecer outras providências.

Visit us at Tauil & Chequer

Founded in 2001, Tauil & Chequer Advogados is a full service law firm with approximately 90 lawyers and offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Vitória. T&C represents local and international businesses on their domestic and cross-border activities and offers clients the full range of legal services including: corporate and M&A; debt and equity capital markets; banking and finance; employment and benefits; environmental; intellectual property; litigation and dispute resolution; restructuring, bankruptcy and insolvency; tax; and real estate. The firm has a particularly strong and longstanding presence in the energy, oil and gas and infrastructure industries as well as with pension and investment funds. In December 2009, T&C entered into an agreement to operate in association with Mayer Brown LLP and become "Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP."

© Copyright 2020. Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. All rights reserved.

This article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.