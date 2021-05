ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Nesse mesmo propósito exclusivo de enfrentamento do contexto da calamidade e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, inclusive para distribuição de equipamentos e insumos de saúde imprescindíveis ao enfrentamento da calamidade, o Poder Executivo federal, no âmbito de suas competências, ficou autorizado a adotar processos simplificados de contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do § 1º do art. 169 da Constituição Federal na contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sem prejuízo da tutela dos órgãos de controle (art. 2º).

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Government, Public Sector from Brazil

A Brief Guide To Marketing Foreign Investment Funds In Chile Trancura Legal This article provides a brief guide to marketing foreign investment funds in Chile. It sets out some preliminary considerations regarding the legal nature of the investments typically offered in a fundraising exercise; ...

Update: Mexico – Government Procurement By UNOPS OLIVARES As previously reported, on August 12, 2020, the Amendment to Article 1 of the Public Sector Procurement, Leasing and Services Law came into force, through which the Mexican Government is empowered

Doing Business In Brazil: What You Should Know TMF Group BV Business rules in Brazil are complex and require that anyone thinking of doing business there have a clear understanding of the local rules and regulations.

New COAF Anti-Money Laundering And Terrorism Financing Resolution No. 36/2021 Comes Into Force On June 1, 2021 Tauil & Chequer The entire AML/CFT/WMD governance structure must be documented and made available to COAF for a period of five years.

Do New Medicine Procurement Rules Violate Constitution? OLIVARES Within the framework of the agreement that the Health Institute for Welfare (INSABI) signed with the UN Office for Project Services (UNOPS) for the procurement of medicines for the public...